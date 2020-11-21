鄧萃雯終與無綫破冰回歸拍《巾幗梟雄4》 　黎耀祥：好開心好期待

無綫多年前製作的經典劇集《巾幗梟雄》系列收視和口碑俱佳，男主角黎耀祥 (祥仔) 以及女主角鄧萃雯 (雯女) 的精彩演出令觀眾們留下深刻印象，祥仔飾演的角色「柴九」與雯女飾演的角色「四奶奶」亦深得劇迷的喜愛，兩人當年更憑《巾》劇於《萬千星輝頒獎典禮2009》雙雙摘下視帝后寶座，成為佳話，風頭可謂一時無兩。該劇總共狂掃6獎成為大贏家，成績斐然。近日有消息指《巾幗梟雄》系列將於明年3月開拍第4輯，並再次由祥仔拍住雯女擔正做男女主角。

無綫多年前製作的經典劇集《巾幗梟雄》收視和口碑俱佳。(網上圖片)

有指當年祥仔和雯女這對螢幕拍檔原本可以繼續再創佳績，可是雯女有份主演的《金枝慾孽貳》收視欠佳，她於2013年時還公開直指該劇冇劇本，隨即惹來台前幕後的不滿，有傳她因此而跟無綫關係轉差，甚至傳出她不會再拍無綫劇。無綫其後開拍的《巾幗梟雄之諜血長天》，就換上了胡杏兒跟祥仔搭檔。曾有傳劇集《不懂撒嬌的女人》本是為雯女度身訂造，但她並沒有接演，並由宣萱頂上。雯女年前反而接演了ViuTV劇集《婚內情》，可見她與無綫的關係仍未有好轉。不過最近就有消息指雙方關係終於破冰，雯女事隔7年將再接演無綫劇集。

鄧萃雯飾演的四奶奶。(劇照)

據悉今次能夠促成合作，是因為無綫高層杜之克親自出面力邀雯女，非常之有誠意，加上該劇製作相當龐大，雯女亦為之心動，終肯首答允演出。這部第4輯是與內地合拍劇，預計明年3至5月開拍，是全新的故事，背景為民初時代，會於內地取景拍攝，但也要視乎疫情狀況而定。該劇的演員陣容目前仍在商議中，初步人選有朱晨麗、海俊傑以及張文慈，但眾人暫時都未收到通知，無綫方面仍未有定案。《香港01》聯絡了祥仔問到有關消息是否屬實，他回覆表示：「因為現在忙於拍拳王，初步有聽過這個構思，如果有機再同雯女合作當然好期待和開心，有進一步消息再告訴你，謝謝。」至於該劇監製方駿釗就承認有打算找雯女回巢，但目前仍未落實。他表示：「其實係有咁嘅打算開拍嘅，不過依家係好初步嘅階段，應該會喺出年開，演員嘅人選一個都未落實，暫時無咩可以透露住。」

雯女將再次演TVB劇。(劇照)

該劇的演員陣容目前仍在商議中，初步人選有朱晨麗、海俊傑以及張文慈，但眾人暫時都未收到通知，無綫方面仍未有定案。而《巾幗梟雄》的編審張華標接受《香港01》訪問時，就坦承今次第4輯的劇本也是由他負責編寫的，至於其他有關資料就不願透露。他當年在《巾》劇中所寫的金句hit足11年，其中柴九的一句：「人生有幾多個10年」更成為了大家的集體回憶。