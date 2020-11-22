【王冠】曾被封全英國最討厭女人　卡米拉憑咩令查理斯死心塌地？

改編自英女王生平的Netflix劇《王冠》（The Crown）第四季於11月15日上架後，獲外媒和劇迷大讚是有史以來最具娛樂性的一季。劇情除了講述1977年至1990年英國局勢之外，戴安娜、查理斯和卡米拉的三角戀成為了本季的焦點，更揭開了戴安娜因查理斯和卡米拉藕斷絲連而患上暴食症。究竟卡米拉憑甚麼內俘虜查理斯的心？

已故戴安娜王妃跟查理斯於1981年7月29日舉行世紀婚禮，當日穿上象牙白色的拖尾婚紗的戴安娜美得讓人屏息。婚後她致力發展慈善活動，其親切形象及高貴典雅的氣質深受全球人民愛戴。可惜戴妃跟查理斯的婚姻僅維持了15年便宣布離婚，翌年戴安娜就遇上車禍離世。

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儘管跟戴安娜結了婚，查理斯一直跟卡米拉藕斷絲連，兩人偷情的事已是公開的秘密。在戴安娜離世後，卡米拉的形象直插谷底，更被封為「英國最令人討厭的女人」。論樣貌和身材，卡米拉都輸給戴安娜，更沒有後者的優雅氣質，甚至被外界指樣貌醜陋，看起上來比查理斯老。為何查理斯仍堅決在戴安娜離世後8年，跟卡米拉再婚？

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雖然戴安娜出生於貴族，但小時候卻目擊母親被家暴，後來母親更因為離婚而放棄四兄弟姊妹的撫養權，經歷家庭破裂的戴安娜變得非常內向和缺乏安全感。加上認識查理斯之前，戴安娜從沒談過戀愛，故結婚後她願意為查理斯付出所有，但同時需要查理斯全心全意陪伴自己。

相反，同樣出身貴族的卡米拉性格開朗，由於自細經常出入派對和舞會，非常懂得交際應酬。據知，卡米拉因為舉手投足都滿自信，年輕時亦有很多追求者。加上她跟查理斯同樣熱愛馬球和打獵，兩人在初相識時便很快進入熱戀階段。可惜卡米拉當時愛上首任丈夫Andrew Parker Bowles，兩人關係經歷多次離合，後來查理斯要到海軍受訓，卡米拉就跟Andrew復合，更答應了對方的求婚。

據知，當時查理斯得悉卡米拉要結婚後，曾寫信哀求卡米拉不要跟Andrew結婚。雖然查理斯曾想過跟卡米拉斷決來往，但始終都敵不過心魔，兩人更每天通電話，甚至乎定期偷情見面，就算跟戴安娜結婚後都從沒間斷。對於查理斯來說，愈得不到的愈想得到，更認為跟卡米拉的一段情是錯了Timing，而事實證明了，誰撐到最後就是大贏家。

雖然《王冠》加入了不少戲劇元素，但有大批劇迷都表示非常痛恨卡米拉，更指她明明已婚還繼續跟查理斯偷情，更令戴安娜患上暴食症，根本不值得尊重。更有劇迷翻看查理斯和戴安娜大婚當日，卡米拉出席婚禮的行為極度厚顏。