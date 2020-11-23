調查男女｜女神沈殷怡有特別減肥方法：啲褲冇以前咁窄

「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）因為主持《美女郊遊遊》而爆紅，疫情期間更接Job接到手軟。今日（22/11）她為ViuTV新節目《調查男女》錄影，接受《香港01》訪問時笑言節目出街後多了觀眾認識：「有人記得我係『廢Shi』！」

沈殷怡（Shirley）今日（22/11）她為ViuTV新節目《調查男女》錄影。（林迅景攝）

她續說：「啱啱拍完《無限斜棟有限公司》同《太平紋身店》，而家仲開緊《轉機On Air》、《超級推介》同埋《開運旅神團》節目。」還表示要多謝Mike導演令她爆發了小宇宙：「節目入面可以畀大家認識唔同嘅我，之後就有更多機會試唔同嘅工作。」

同場嘉賓還有鄧兆尊。（林迅景攝）

她又坦言，工作雖然多，但仍然會抱着「開心要感恩」的心情努力工作：「做呢行唔辛苦嘅話，個心仲虛！」有看過沈殷怡（Shirley）的社交平台，都會留意到她經常將「減肥」兩個字掛在嘴邊，那麼進度又如何呢？她笑說：「我日日都話要減肥，做運動，但係自己發覺做運動真係唔適合我，所以會喺飲食上着手！」

沈殷怡有長腿。（IG@shamshirley）

她續說，收工會用Ring-Fit在家中做運動：「好似有郁過咁。真係效嘅！啲化妝姐姐都話我瘦咗，佢哋咁講我就信，而家着啲窄嘅褲，發現冇以前咁窄。」記者質疑是不是因為條褲洗多了的關係，她就十分不同意：「唔係囉！一定係我瘦咗。」

沈殷怡（Shirley）好可愛。（林迅景攝）

沈殷怡（Shirley）成為了「無縫流通派」的嘉賓，幸運兒還有機會與她一起跑步互動。她表示自己有留意網民的留言。她說：「我驚到時啲Fans去到十萬九千里，我仲喺後面行緊，所以我真係有認真咁用Ring-Fit跑，但係我有偷偷地睇啲留言，原來佢哋驚我辛苦，所以話去尖沙咀或者灣仔海旁跑。」

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