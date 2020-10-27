沈殷怡地位受威脅　40吋長腿女神加盟ViuTV主持《娛樂On Air》

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

ViuTV近年劇集和綜藝節目上發展愈來愈精彩，新簽約或者過檔ViuTV的藝人也不在少數，比較有名的有姜濤、黃奕晨、余逸思、陳俞希（Hailey），當然也不少得因《美女郊遊遊》而爆紅的沈殷怡（Shirley S.）和陳欣妍（Shirley C.）。今晚ViuTV新一個Live Game騷《娛樂On Air》首播，除有沈殷怡外，更出現了一位擁有40吋長腿的新主持。

岑日珈（Angie Shum）是《娛樂On Air》主持之一。（Facebook截圖 / ViuTV）

這位40吋長腿女主持叫做岑日珈（Angie Shum），現年26歲的Angie其實自2014年就已經以歌手身份出道，推出過《小動作》、《從一而終》等8首歌曲，可惜歌唱事業發展未如理想，只在入行頭兩年獲得數個新人獎，2019年8月曾與無綫（TVB）簽約，但在2020年8月就離開了。今晚節目《娛樂On Air》首播，相信會引起網民熱烈討論，更可能成為她演藝事業上的轉捩點。

岑日珈（Angie Shum）對腳真係幾長。（IG@angieshumyk）

點擊睇更多　岑日珈長腿相：

+14
+14
+14

點擊睇更多　沈殷怡靚相：

+30
+30
+30
【麥路人】岑日珈拍戲被嫌唔夠逼真　遭導演掌摑：打到我下巴甩骹
【惡獸首映】岑日珈出新歌壓力大　好驚變禿頭：啲頭髮成大扎咁甩
沈殷怡激罕素顏照爆光　真女神就係唔化妝都依然咁靚女
【多圖】沈殷怡超級小熱褲曬逆天長腿　網民大讚激似張曼玉
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。