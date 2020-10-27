沈殷怡地位受威脅　40吋長腿女神加盟ViuTV主持《娛樂On Air》

ViuTV近年劇集和綜藝節目上發展愈來愈精彩，新簽約或者過檔ViuTV的藝人也不在少數，比較有名的有姜濤、黃奕晨、余逸思、陳俞希（Hailey），當然也不少得因《美女郊遊遊》而爆紅的沈殷怡（Shirley S.）和陳欣妍（Shirley C.）。今晚ViuTV新一個Live Game騷《娛樂On Air》首播，除有沈殷怡外，更出現了一位擁有40吋長腿的新主持。

岑日珈（Angie Shum）是《娛樂On Air》主持之一。（Facebook截圖 / ViuTV）

這位40吋長腿女主持叫做岑日珈（Angie Shum），現年26歲的Angie其實自2014年就已經以歌手身份出道，推出過《小動作》、《從一而終》等8首歌曲，可惜歌唱事業發展未如理想，只在入行頭兩年獲得數個新人獎，2019年8月曾與無綫（TVB）簽約，但在2020年8月就離開了。今晚節目《娛樂On Air》首播，相信會引起網民熱烈討論，更可能成為她演藝事業上的轉捩點。

岑日珈（Angie Shum）對腳真係幾長。（IG@angieshumyk）

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