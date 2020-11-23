最美麗的第七天｜大口青演足48年惡人　形象太恐怖嚇怕韓國女觀眾

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。

事隔12年，劇中不少演員都已經離開TVB，其中飾演唐詩詠父親的王青亦早於2012年離開TVB，然後轉投HKTV，然後以年事過高為由，於2015人息影退出幕前，自此消聲匿跡。現時71歲王青曾於幾年前被傳以退休年紀當上警察，不過網民則認為只是人有相似。

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相信觀眾對於大口青的印象都以壞人或惡人居多，因為在過去幾50年影視生涯之中，他大部分飾演的角色都是此類角色，例如《倚天屠龍記》中的青翼蝠王、《大唐雙龍傳》的魯炒子、《金玉滿堂》中的左伯牙等等。不過講到最深入民心，一定要提到他在電影《山狗》（1980）。大口青在電影中飾演山狗五人組的頭目「荷蘭仔」。

《山狗》嘅DVD封面，發行係珠城錄像，套戲係三級嘅，唔夠十八歲咪睇。（網上圖片）

《山狗》的劇情大概是提到女主角莊靜而去露營時被「山狗」五人組於山澗輪姦，劇情超大膽亦好變態，「山狗」五人組分別為「荷蘭佬」王青、「高佬」鄺佐輝、「蛇佬」關鑑銘、「矮腳虎」同齋睇唔做嘅「病甩毛」鄭則仕。而此角色影響之深，更令王青的真實形象受損，王青曾透露當年電影上映後有些觀眾甚至分不清戲劇與現實，某次王青搭電梯時遇見兩位韓國女生，他把她們嚇得尖叫逃跑兼以手袋攻擊他，這次經驗令王青哭笑不得。