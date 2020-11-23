新冠肺炎 | 謝玲玲助手稱邱達昌妻沒參與雀局　跳舞班僅二人上堂

近日「跳舞群組」在港引發第四波疫情，有指林建岳前妻謝玲玲同為群組成員而染疫，其後在打麻將期間傳染友人，包括邱達昌的太太吳惠平、合和胡應湘太太胡郭秀萍等闊太名媛，頓成「闊太確診團」。今日（23/11）謝玲玲助手代為出面澄清雀局傳染事件。

新冠肺炎 | 闊太確診團謝玲玲染疫 疑惹雀友邱達昌太太吳惠平

近日「跳舞群組」在港引發第四波疫情，有指林建岳前妻謝玲玲同為群組成員而染疫，其後在打麻將期間傳染友人，包括邱達昌的太太吳惠平。（IG：@hlingling）

謝玲玲助手承認謝玲玲曾與人打麻將，但否認吳惠平和胡郭秀曾參與雀局。此外，雖然謝玲玲較早前曾於聲明中表示，自己不屬於Starlight Dance Club群組，但跳舞群組範圍甚廣，牽涉多間舞廳，其中有染疫人士曾前往上環Heavenly Dance Club。謝玲玲助手亦承認，謝玲玲每周早上11點都會到上址學跳舞，但澄清上堂時只有老師與她兩人，未確診前亦如常到上址練舞。

有消息指，已故遠東發展創辦人邱德根次子、邱達昌的太太吳惠平在打麻雀期間疑遭謝玲玲傳染肺炎。（IG@winniechiu_x）

另外，謝玲玲助手又指，謝玲玲子女今日檢測結果呈陰性，他們不是與謝玲玲同住。

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