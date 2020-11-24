54歲李若彤首公開17歲學生相驚為天人　穿當年同款校服依然Fit爆

現年54歲的李若彤 (Carman) ，當年憑住無綫劇集《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角而成為了大家心目中的女神，她這個角色更成為了大家的集體回憶。Carman現在雖然已經青春不再，但她多年來保養得宜，無論樣貌和身材都keep得好好，是圈中的凍齡美魔女。

李若彤昔日的絕美小龍女造型。(抖音截圖)

昨日Carman於微博首次公開她17歲時的學生相，並留言表示：「2020年，54歲的我，在節目中穿上了17歲時的同款校服，卻是母校提供給現在的初中學生的尺碼 (看來該是增磅些些的時候了)，身型沒甚麼改變，但心比從前更堅定強大了。」網民紛紛留言激讚她17歲的樣子靚得驚為天人，充滿仙氣，如今依然狀態Fit爆，是真正的不老女神。「#李若彤穿17歲時同款校服 #」更登上了微博熱搜榜第一位。有網民就笑言：「我昨天買的衣服，今天已經穿不下了。」

Carman今年已經54歲了。(李若彤微博)

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