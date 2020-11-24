蔡依林活得比30歲更美麗　無懼年齡增長：40歲感覺太美好 ！

台灣天后蔡依林（Jolin）在高雄巨蛋舉辦「Ugly Beauty」演唱會，入行20年的Jolin雖然已經40歲，不過身材外貌依然Keep得非常好，在演唱會上造型百變，不論是甜美、成熟或嬌艷的造型都能輕鬆駕馭。來到40歲，Jolin毫不懼怕，她還在演唱會上公開說：「40歲是一個很棒的年紀！」

蔡依林40歲身材仍keep得非常好 !（蔡依林IG圖片）

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很多女人都懼怕公開自己的年齡，而她們最害怕的是「29+1」這個關卡，在傳統上，30歲的女人會被社會寄望已經要成家立室生孩子，被迫追趕deadline，令連男朋友都沒有人很容易著急；生理上，30歲的身體機能向下滑，皮膚開始變差，新陳代謝開始變慢，各種原因和標籤都令女性對30這個歲數感到焦慮。

也許Jolin亦曾經為30歲而恐懼過，來到40歲，她依然美麗，而且對於年紀她另一翻體會，「如果你還未到40歲，我想對你說，40歲真的感覺太好了！」過去的她，總是強迫自己做一個完美的歌手，事事都要做到最好。經歷了一年的休息，加上踏入40歲，她反而覺得自己可以慢下來，不要活得那麼崩緊，「我真的跟以前不太一樣，我不會趕着想要（知道）別人覺得這個演唱會怎麼樣，我自己站在台上，都沒有人的時候，我覺得這個音樂特別能鼓勵我自己。」

完全看不出Jolin已經40歲。（蔡依林IG圖片）

40歲的蔡依林比20歲或30歲時的她都還要美好，經歷過對生命的困惑，人生的千錘百鍊，造就了今天的蔡依林，使她更有韻味和自信，比起年少時外表單薄青澀的她來說，更有吸引力。其實40歲不可怕，社會的規條並沒有那麼重要，人生的道路不是單一的，健康的飲食和規律運動也能保持青春，40歲依然可以活得健康美麗。

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