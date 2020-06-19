李嘉欣50歲美貌依然　回顧大美人驚艷時光

大美人李嘉欣將於今個月20日迎接50歲！雖然年屆半百，但美麗如昔，日前和家姐李嘉明及幾位朋友預祝50歲生日，在社交網站上載合照，相中的嘉欣手捧大束鮮花，前面還放了一個寫有"MICHELE"字樣的大蛋糕。

李嘉欣1970年出生於澳門，她是中葡混血兒，五官深邃精緻，1988年參選香港小姐，傳媒用「石破天驚」來形容其驚世美貌，她大熱奪得冠軍，同年拿下國際華裔小姐冠軍，以18歲之齡成為史上第一個雙冠港姐。

李嘉欣參選時只有18歲，因其驚世美貌，被封為「港姐中的港姐」。（網上圖片）

李嘉欣之後進軍娛樂圈，她的代表作有《原振俠》、《妖獸都市》、《鹿鼎記II神龍教》及《方世玉》等。回顧她的驚艷時光，點擊圖片：

李嘉欣是中葡混血兒，五官深邃精緻。（《方世玉》劇照）

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她的美麗臉孔是其最大優勢，同時也是最大的缺點，她被批評空有美貌，但沒有靈魂。

李嘉欣為中葡混血兒，精通英語及葡萄牙語。她在參選當年大熱奪冠，傳媒當年用「石破天驚」來形容她的美貌。(微博圖片／蒼黃與荼白)

2006年，李嘉欣公開與「富三代」許晉亨交往，許晉亨家族資產超過港幣400億。2008年，李嘉欣與許晉亨舉行婚禮，她如願風光嫁入豪門，2011年誕下兒子，她淡出影圈，偶爾出席公開活動。早前應于正之邀，參與節目《演員派》演出，據知酬勞高達5000萬人民幣（約5543萬港元）。

李嘉欣2008年嫁給富三代許晉亨，婚後過着少奶奶的幸福生活。（IG圖片／michele_monique_reis）