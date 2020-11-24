使徒行者3｜戴耀明奉旨狂𥄫蔡思貝　感謝對方容忍：真係任我發揮

由林峯、苗僑偉、馬國明、黃智雯及蔡思貝主演台慶劇《使徒行者3》首周平均收視25.2點，雖成績一般，但仍掀起不少話題。除了一班主角有討論性外，飾演黑社會大佬「符碌」的戴耀明，咸而不濕的角色亦極之討喜。

戴耀明在劇中角色討喜！（電視截圖）

劇中，講到臥底蔡思貝因被懷疑傳遞賭客名單而被趕走，她唯有投靠戴耀明繼續向刑事情報科傳遞消息，但她不時都要遭到戴耀明口花花性騷擾。對於能夠攞正牌狂𥄫蔡思貝，戴耀明接受《香港01》訪問時都表示相當不好意思：「有一段喺我帶蔡思貝出去，我同監製講可唔可以望住佢個胸講對白，我都知對一個女演員嚟講係幾唔舒服嘅行為，但思貝都非常之配合，畀我咁大嘅寬限度。我都好多謝思貝，根本上係任我性騷擾，陰公！包括𥄫住佢個胸同言語上，變咗真係好委屈思貝，要成日受我性騷擾，但都好難唔性騷擾佢，哈哈，喺戲裡面作為一個好色之徒，係要去盡啲，思貝都好專業，多謝佢咁容忍我。」

蔡思貝劇中慘遭口花花性騷擾！（劇照）

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對於自己「咸而不濕」的演技，戴耀明稱：「如果咸得嚟又有少少趣味，感覺上就唔會好猥瑣，好多時性騷擾佢嗰啲都係搞笑Feel，冇咁油膩。」而角色得到不少觀眾喜愛都表示好意外：「觀眾好好記性呀，就連我喺《潛行狙擊》飾演嘅角色一樣叫「符碌」都知，真係畀咗我好多鼓勵我，聽完自己開心咗先啦，都好多謝監製蘇萬聰，真係任我發揮。」

戴耀明感激觀眾厚愛！（微博截圖）

入行至今28年戴耀明演技和實力無庸置疑，不少網民都認為TVB欠他一個獎，而戴耀明則表示：「每一個演員都希望攞獎，雖然我唔係主角，都希望攞個綠葉獎，相信都係每一個演員嘅夢想，其實提名下都好開心。至於有冇機會攞，我對自己信心都不大。」

戴耀明真係好似一拳超人。（戴耀明Facebook圖片）

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