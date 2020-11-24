袁偉豪張寶兒今日秘密簽字結婚　七千萬愛巢成儀式場地

TVB小生袁偉豪（Ben）於去年9月宣布向家族身家過億的女友張寶兒求婚成功，擬結婚通知書亦隨後曝光，有指二人今日（24日）於下午4時將在清水灣愛巢秘密簽字！有傳媒在豪宅守候，見到有派對氣球出入，而他們的好友謝東閔和女友朱智賢亦有駕車到場，但就未有接受訪問。據知，稍後下午五點半左右，一對新人將會在會所餐廳接受傳媒訪問。

二人一直恩愛！（IG/@benontheroad）

大批傳媒在豪宅外守候！（葉志明攝）

Ben在加拿大尼亞加拉大瀑布已經向Bowie求婚成功，Bowie更大曬三卡鑽戒，幸福滿瀉！早前，二人就被爆出由「底褲大王」外父張煌煌豪擲四千萬首期，為二人以聯名形式，以6,568萬元買入清水灣傲瀧瀧一個花園複式單位築愛巢，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價近三萬。二人再擲多四百萬買入兩個車位，連樓價合共約7000萬。之後又有報道指張煌煌再度加碼，為女兒Bowie再添嫁妝。正忙於拍攝新劇《兒科醫生》的Bowie就笑稱婚禮一切從簡，而二人未心急生B，難怪二人想低調註冊。

袁偉豪與張寶兒聯名以6,568.3萬元，購入傲瀧一個花園複式單位。（資料圖片）

謝東閔和女友朱智賢亦有駕車到場。（葉志明攝）

袁偉豪張寶兒新居逐格睇！

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