男排女將︱鄧麗欣為演藝路放棄代表香港出戰排球賽：後悔咗幾年！

萬眾期待由鄧麗欣（Stephy）、顧定軒、一眾MIRROR成員擔綱主演的ViuTV原創劇《男排女將》周一（23日）終於上映，除了主演陣容吸睛，電視史久違的青春校園題材同樣令觀眾引頸以盼！Stephy睽違13年重回小熒幕，吸引她的主因就不得不提故事的主軸排球；原來Stephy自中一起就有個排球夢，實力強到曾入選香港青年代表隊，出道後卻因演藝工作迫不得已放棄另一個夢想，Stephy說起在運動員生涯黃金階段放棄排球這件憾事仍覺後悔：「嗰幾年我都好後悔，亦好對唔住我隊友！」

Stephy接受香港專業排球學校 （HKEVA）創辦人、香港男子排球代表隊隊長蕭昌鴻及排球學校課程總監鄭偉豪訪問，大談自己所熱愛的排球。（Facebook／＠香港專業排球學校）

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Stephy接受訪問，談起當年放棄排球的回憶仍語帶惋惜，那年她奪得香港沙灘排球比賽第一名，下一步就要代表香港去泰國打比賽；與此同時，剛入行當模特兒的她收到護膚品廣告的邀約：「大鑊！去完泰國一定係黑色返嚟，一定拍唔到護膚品廣告，經理人就叫我自己揀，當時啱啱入行接到廣告其實好開心，都係個好大嘅機會！」

面前有藝人和運動員兩條分叉路，幾經猶豫，Stephy最終還是選擇了拍廣告：「之後做Cookies、簽唱片公司，放棄咗比賽就更加少咗接觸（排球）。」回想起那個抉擇，其實就決定了之後的路：「冇去比賽等於放棄打排球！」後來Stephy為圓夢更自資組女子排球隊LOEY，並由丙組打到上乙組，很是熱血。

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