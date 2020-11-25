周星馳承認高度重視私隱　經常獨自食飯睇樓：Enjoy being alone

于文鳳入稟追討舊愛周星馳逾7000萬投資佣金案今日（25日）繼續於高等法院開審，案件的原告是于文鳳，被告是周星馳，于由前律司司長袁國強大律師代表，周則由資深大律師文本立代表。周星馳今日現身高院親自作供，庭內有專人為他進行翻譯，他全程以廣東話作供。律師首先呈上多份文件讓周查看內容是否真實和正確，問他是否以此文件作證供，周表示：「係。」並確認文件上的簽名是他的。完成以上程序後，周開始接受袁國強的提問。

于文鳳代表律師袁國強。周星馳被問到職業和教育程度時，他表示是中學畢業。（葉志明攝）

1996年周創立了星輝海外有限公司，是他主要處理電影製作業務的公司，並由他家姐周文姬以及Brenda Cheung負責幫忙打理，直至現在。而他在1998年與于開始拍拖後，于就於大約2000年幫他手處理該公司的事務，他本人亦不知是怎樣分工的，只知道財務由Brenda負責。而Brenda的證供亦提到，若于要求付款，Brenda必需先得到周生批准，而事實上，Brenda向其它人付款時亦要問淮周生。周表示自己主要需知道銀碼以及付給誰。他稱自己不記得于可有權限以公司名義簽發支票。

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袁提到周與于拍拖期間，於1998年至2002 年，周推出了兩部電影，分別是1999年的《喜劇之王》以及2001年的《少林足球》，而在2002年至2010年，周參與了兩部電影的製作，包括《功夫》和《長江七號》，另外有4部他只是監製身份，並沒有參與製作。周承認自己在電影製作上是個事事親力親為，落手落腳做的人。

律師提到周的家姐曾指周是個非常之重視私隱的人，即使跟家姐也絕少提及他與于的戀情，他喜歡睇樓，而最佳同行者就是于，因為于能夠長時間陪伴周。不過周表示其實他很多時都是自己一個吃飯和睇樓，因為他享受獨處，並以英文表示：「enjoy being alone」。周亦不喜歡讓別人知道他的投資項目，只會讓他信任的人知道。

法官於11:30宣布休庭，周等人進入了會議室休息，惟房內並沒有開燈漆黑一片。其後他在兩個男人的陪同下去了洗手間，之後就返房繼續休息，上午11時50分再次開庭。

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