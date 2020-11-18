周星馳被于文鳳追討7000萬一案開審　庭上揭二人曾為戀人關係

「星爺」周星馳被前女友于文鳳入稟追討約7000萬港元的豪宅及基金投資分成一案，周三（18日）於高等法院原訟庭開審。于由前律政司袁國強代表，袁在開案陳辭透露，周與于二人當年既是戀人，也是生意拍擋而于會協助他投資。于稱雙方雖沒簽定合約，但曾有口頭協議，讓她從周的投資獲利中抽取10%分成，故周有責任履行協議。

這單官司預計審訊15日。（資料圖片）

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原告為于文鳳，被告為周星馳。于資深大狀袁國強代表；周則由資深大狀文本立代表。于分別於2012年及2017年入稟向周追討，包括多項于替周進行的投資的10%佣金，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。據知，下午于文鳳一方將繼續開案，之後周星馳的代表大律師亦會作開案陳詞，預計要到明天于文鳳才會到庭作供。

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案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

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