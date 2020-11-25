周星馳稱沒有要求于文鳳全職幫自己手：佢喜歡，呢個係最重要

于文鳳入稟追討舊愛周星馳逾7000萬投資佣金案今日（25/11）繼續於高等法院開審，案件的原告是于，被告是周，于由前律司袁國強大律師代表，周則由資深大律師文本立代表。連日來都沒有親身上庭應訊的周星馳，今日終於現身高院，親自作供，庭內有專人為他翻譯，周全程以廣東話作供，臉部表情不多。

于文鳳入稟追討舊愛周星馳逾7000萬投資佣金案今日（25/11）繼續於高等法院開審。（資料圖片）

袁國強問周信任于是否因為她的忠誠度和能力，周表示：「我諗當其時于小姐幫我處理我嘅工作，有一個最主要嘅原因就係佢喜歡。如果佢唔喜歡嘅話，我係唔會迫佢嘅。」袁再追問周是否基於于的忠誠度和能力，周再強調：「于小姐第一喺電影方面喺無經驗嘅，第二喺地產方面佢都係無經驗嘅，咁所以我都係嗰句啦，最主要原因係佢當時想，係佢自己想咁做。佢願意學習同埋因為佢係我女朋友，我都好想佢可以學到。同埋佢都係勤力嘅。」至於是否信任于的忠誠度，周說：「當時我係信嘅。」而讓于跟美國製片商溝通是因為：「都係因為佢係我女朋友，同埋佢想。我自己可以同美國製片商溝通，不過我係講中文嘅，而我其實都可以請翻譯去處理。」

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袁提到于說過因為周想與美國製片商溝通，所有讓于訓練他英文，周承認這是事實，他們有時會就工作的事情以英文溝通，與工作無關以英文溝通則好間中，周說：「唔係一啲正式嘅訓練，係有時佢會講英文，但係我同佢講嘅99.9%都係用中文。」于曾表示幫周成立了家庭信托，周就表示家庭信托是由他朋友Carol幫手成立的，真的不記得是否由于介紹他認識，但有可能。另外，大律師指周表示在購買物業方面有些人會為他介紹物業，部分更成為了他的密友，但這些人並不知道他的財務狀況，不能給予他是否買入以及對他財務上的意見，周表示：「喺財務上係唔可以。睇下咩情況，如果有需要或者傾得埋，咁咪會講多啲。」

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對於于於2002年辭去原有工作並全職為他工作，周表示：「其實佢辭職我都唔係好記得。」1997年至2002年這段時間，于晚上收工後就會到周位於尖沙咀的寫字樓與周傾，周表示：「我唔記得喇，唔記得佢係咪收工後嚟同我傾，傾啲咩，不過相信都會有嘅。我諗好多無關重要嘅細節，我係唔記得咗，但例如話會一齊去食飯，我相信係會有囉。」他承認于有在他的寫字樓幫手處理他的電影製作事務以及私人事務，只是不記得是那一年。他表示記得自己沒有要求于辭職來幫他，也不記得有否講過于辭職來全職幫他是最好的。周稱不記得與于的協議書是由誰撰寫的：「不過一定係雙方同意嘅。」他又不知道協議書中寫的每月支付港幣2萬予于，是低於于原先的人工：「我唔知佢之前嘅人工係幾多，佢無同我講。」法官問周是基於什麼得出2萬蚊這個數，周說：「我相信係于小姐自己願意，佢喜歡，呢個係最重要。」

13:00法官宣布休庭，周在一班人的陪同下步出，有一位超級粉絲即衝上前送了一送了一個黑色袋給他，他親手接上並打開來看，從裡面拿出一隻李小龍模型，他身邊的人問他喜不喜歡，周說：「鍾意。」該粉絲更問周：「可唔可以打畀我？」周並沒有回應對方，並入𨋢與律師們到高院的餐廳食飯。

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