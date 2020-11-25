梅根《紐約時報》撰文自爆7月曾流產　心痛表示：冇乜人問我O唔OK

哈里王子（Prince Harry）跟梅根（Meghan Markle）於今年年初宣布脫離王室後，一家三口已搬到美國洛杉磯展開新生活。不過美國時間今日（25/11）凌晨，梅根在《紐約時報》發表文章，透露自己在今年7月懷第二胎期間曾經流產，而長子阿奇（Archie）只有一歲多。

梅根《紐約時報》撰文自爆7月曾流產。（Getty Images）

梅根在文中以「我們的損失」（The Losses We Share）為題，並在文中表示在懷第二胎期間，某日腹部突然感到劇痛。當時抱着阿奇的梅根腹痛倒地，幸好阿奇仍在自己懷中，並形容當時感到非常不對勁：「我正失去第二個孩子......」梅根形容流產的悲傷難以承受，雖然很多女性有類似經歷，但很少人會說出來。

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她在文中感性地表示，倒地後發現自己躺在醫院病床，牽着丈夫哈里的手。梅根表示在決定說出這件事時，一位記者問自己是否OK（Are you OK？），感激對方的問候同時回答：「多謝你咁問，冇乜人問我O唔OK。」梅根在文中續指在留院期間坐在病床，看着心碎的哈里嘗試確保自己安好的同時，意識到要療癒的第一步就是先問他：「Are you OK？」另外，梅根坦言2020年令很多人都去到崩潰的邊緣，新型冠狀肺炎帶來的損失和痛苦困擾著所有人。