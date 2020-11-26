全民造星III｜評判準則含糊又浮動　選秀節目變純真人騷只求效果

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》播出至今，成功引起話題。今年跟以往不同的，除了是男女混戰再加招攬已出道藝人參賽外，賽制也有所不同。第一回小組賽加入了投票機制，兩組對決後，敗方要根據較早前小組組員投選的結果，淘汰該位成員。這個新賽制變相令參賽者有機會親手投走自己的組員，所以在投票時，不少人都哭成淚人，不忍投走同組的戰友。隨着小組對決開始，暫時已有幾位參賽者因為投票機制而要離開比賽，每次有人離開除了掀動到觀眾和參賽者情緒，而有時走的未必是全組表現最差的一人，不禁令人懷疑這個制度是否真的為了選出明星，而更似是為了節目效果和製造話題。

Sobi知道要被淘汰後就哭成淚人，她的隊友也哭到崩潰。（電視截圖）

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每輪對決敗方要篩走已預先投了的一人，暫時因這個規則而要離開比賽的已有羅振峰（Vincent）、蘇楚欣（Sobi）和田見超（田中），而敗方每次都會陷入一片愁雲慘霧，再加呼天搶地的哭一大輪，我們並沒有質疑過參賽者的感情，但這個制度似乎過於煽動了參賽者和觀眾的情緒，為求節目效果，更令一些有才華的參賽者被淘汰。相反一些沒有表現好的，卻「符碌」過關，Vincent和Sobi的表現其實也不差，令到網民紛紛為他們感不值而投訴。有網民留言︰「你地（哋）呢個節目咁樣搞落去，唔會有人想睇」、「喊完未呀」、「宜（而）家係多左（咗）好多喊苦喊忽既（嘅）juice（juicy） 畫面，但有料既（嘅）人咁早走晒都會影響節目整體觀賞性」、「唔可以當係選秀，只可當綜藝節目」等，看來刻意牽動觀眾情緒，似乎令網民們更反感。所以這個賽制會否為了節目效果而「做多咗」呢？也難怪網民覺得《全民造星》愈來愈偏重綜藝節目的方向，而不是選秀比賽。

點擊下圖重溫輸了的幾組自選表演︰

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監製花姐曾回覆《香港01》時也明言賽制是殘忍，但原來她希望從中以另一方式鼓勵參賽者：「本身係想鼓勵，當你知道人哋嘅生死掌握喺你度，你就會好努力發揮自己嘅小宇宙。當然係好殘忍，但因為咁你會見到參賽者比原本更加努力，佢發覺因為自己而趕走咗同伴嘅時候會好內疚，之後佢要行得更好。其實想話畀人聽好殘忍，但對佢哋係有幫助。」雖然她如是解說，但相信對觀眾來說，這個賽制依然是不公平的。

另外，網民們普遍也對評判的浮動準則感不滿。例如在A4女團組對決B4歌手組時，整體是A4組在舞蹈表演方面專業，而B4組就努力惡補跳舞，最後A4組輸是因為評判覺得他們沒有進步空間、沒有突破等，反而在B4組身上看到更多潛能，讓觀眾疑惑，難度比賽不是看表現而是看改善空間的嗎？到A2組對B5組時，A2組勝出，評判指是因為A2組以往付出的努力令他們累積了現在的藝術技能，所以給A2組機會，那難度A4組有多個已出道的藝人沒有累積了藝術技能嗎？評判的含糊準則也引起網民對節目的不滿。

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有人覺得投票太早進行，還未看到大家分組賽的表現就要投，自然不能作出最公平的判斷。這當然也是，不過如果從另一方向看，當然已淘汰的選手是有一定潛質的，但是否實力強勁到可以入選最後十強，相信大家都心中有數，遲走早走，或許對節目或對賽果來說影響不大，而有實力成為十強的，很大機會也不會被投走，這樣或許可以解釋到製作組定這個賽制的理由。

點擊下圖看看B2和B5組女參賽者的靚相︰