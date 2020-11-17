全民造星III｜網民成立大聯盟瘋狂狙擊Odi　陳康琪︰解釋無補於事

ViuTV選秀節目《全民造星III》開播以來引來迴響不斷，一班參賽者，連帶評判們也成為網民的熱討話題。上星期的一集，女子組合BINGO成員Odi（陳康琪）出場，隨即引來網民熱討，事關她在節目中的表現平平，無論唱歌和跳舞的實力也強差人意，所以導師彭秀慧、林二汶和監製花姐（黃慧君）直言對她不感興趣，即使她有42吋的秘密武器也沒法令她們改觀。網上對Odi也是一片負評，更有人指要創立「反odi大聯盟」，看來她真的觀眾緣一般。

Odi雖然有42吋長腿，但似乎未能為她挽回人氣。（Instagram@ooodilia）

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Odi在台上表演完後，得到兩盞藍燈，但未有導師選擇她，她後來不滿地在台上埋怨BINGO從五人團體，成員逐年減少至僅剩兩人：「唔知點解每年都要重新嚟過，每次做到少少成績就會有人想走，點解我每次都要陪你重新嚟過？我嘅時間都好寶貴！」疑似暗串同場另一位已入圍的前BINGO成員夏子涓，而Odi此舉引來強尼發問：「會唔會係因為你難夾？」她回答︰「其實我已經覺得好多嘢都就得好緊要。」雖然最後彭秀慧選了她入隊，不過網民留言鬧爆她的態度，更揚言要狙擊她，留言道︰「X，畀說話人聽，好仆X」、「講嘢八婆到」、「好串條女」、「收下把口啦」、「全世界欠咗佢咁」等等，雖然她的一集已播出幾日，但網民在之後的每個帖子標題也表明狙擊她，令人完全感受到他們的怒火。

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經過幾天的沉澱，Odi終於在IG發文談及感受，表示︰「沉澱、抽離、觀察，不足的地方很多。但解釋亦無補於事，感恩尚有機會。那就從這裏出發，重建成為更好的表演者。#全民造星3」，而她的導師彭秀慧也有發了一篇長文談及Odi，內容大概表示︰「如果有啲人係天生有觀眾緣或者親和力，容易喺冇特別原因之下就得到觀眾歡心，咁呢個女子，絕對唔係呢一類。」更指在試鏡時，看完她的談吐，只可用「棘手」來形容，而選擇「撳燈」是因為想改變到她。而作為跟Odi合作過、又經常拍ViuTV節目的肥豐（劉兆豐）也有發文為她平反。

點擊下圖看看Odi、彭秀慧和肥豐的發文︰

網民又翻出Odi試穿絲襪的YouTube片，點擊下圖看看她的美腿和更多靚相︰

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同場加映，另一位參賽者Christine的靚相︰