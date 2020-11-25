【最美麗的第七天】駱應鈞私下一啲都唔衰　曾為老婆犧牲發展大計

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。事隔12年，劇中不少演員都已經離開TVB，例如飾演鄭嘉穎父親「游世勛」、有「TVB御用二叔」之稱的駱應鈞。

駱應鈞在《天幕下的戀人》中飾演鄭嘉穎的衰老竇。（電視畫面）

雖然現年68歲駱應鈞在《最美麗的第七天》中衰到貼地，搞到鄭嘉穎忍不住出手打他，但比起他演過的其他角色，駱應鈞已經算是「好人」。他曾在《富貴榮華》（1981）、《天龍八部》（1997）等劇集飾演最大反派，而他在《流金歲月》（2002）中飾演的「二叔」丁榮通更是奸中之奸，不斷煽風點火挑撥離間，令觀眾非常深刻，以後睇劇見到他出現總會覺得即將有事發生。

駱應鈞在《流金歲月》中飾演奸到出汁的「二叔」，不斷煽風點火，離間主角間的感情。（網上圖片）

1975年加入TVB的駱應鈞，在2011年決定離巢並在翌年正式轉投港視（HKTV），拍過《選戰》（2014）、《導火新聞線》（2015）等劇集。可是，HKTV到最終都未能申請到電視牌照，所以索性以自由身周圍闖，及後拍過《寒戰II》（2016）、《拆彈專家》（2017）和《一級拍控》（2020）等多套電影。駱應鈞近年除了主力拍戲，更有北上發展，拍了不少網絡電影之餘，最近更跟大隊玩直播帶貨，明顯愈來愈紅。

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至於駱應均當初為何決定離開TVB，他之前接受傳媒訪問時，便指自己2007年已經萌生這個念頭，但因為金融風暴襲港，一心打算向太太負責的他，便暫擱離巢決定，繼續為TVB打工：「她口裏支持我，不過可能都有擔憂，所以拖到11年才離開無綫。」現實生活的他明顯與熒幕形象大為不同，是個一等一好男人。