36歲白家綺懷孕5個月肚大如籮似懷左孖胎？疑高齡陀B致內臟下垂

台灣36歲女星白家綺舊年年底才搏命瘦身成功，短短數月又懷第四胎，令之前的努力形同「白費」。她說，背後原因，是排第三的「肚臍」同阿二年紀相差10歲玩唔埋，「和老公商量好，幫肚臍生個伴，現在他滿意了，這胎生完，決定去綁蝴蝶結（結紮）了。」

白家綺懷第三胎時曾瘋狂脹奶，身材火辣讓人忘記她已是三子之母▼

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白家綺孕後工作量不減反增，除了民視固定節目《醫學大聯盟》主持外，最近還接了新電影《影子背後》，挺著大肚台北、台中趕場，人家說小孩來會帶財，她說老四自己帶了「大便當」，讓她在疫情期間還忙不停。不過有別於之前，她這胎肚子顯得特別大，5個月的身孕望落似有咗7個月，走在路上，甚至還有人以為她懷雙胞胎。

白家綺懷孕後工作量不減反增，是民視固定節目《醫學大聯盟》主持（聯合新聞網授權使用）

白家綺說：「記得我懷第一胎時還在當模特兒，4、5個月還在走內衣秀，完全看不出有孕。懷這胎，我猜是年紀的關係，內臟都鬆了，全部往下沉，但醫生說是胎位比較低，醫生還囑咐我不能站太久。」懷孕初期她孕吐嚴重，足足捱了4個半月，最近終於苦盡甘來。去台中拍電影時，劇組和對戲的男主角謝承均都貼心對待，令她每次去台中都有一種度假感，會不會有動作戲？她說：「都是文戲我才接，拚的是演技。」

這胎預產期在明年3月，是雙魚女。提到之前減肥太辛苦，今次白家綺不敢食太多，惟肚子依然大得極快，最近進民視主持時，已綁了托腹帶，製作單位貼心，還拿椅子要她坐住開工，一路主持到12月，就讓她去好好放產假。

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