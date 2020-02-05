台灣蛇姬林采緹離婚IG放負　回憶生完BB後身材謝晒皮：覺得很自卑

台灣真人版「蛇姬」林采緹日前坦言與渣男老公胡睿兒正協議離婚：「今年會處理，會有個結果。」育有一個兒子的她2日突然負能量爆發，在IG限時動態寫下一段長文：「覺得很自卑，而且只有自己懂那種很不完美非常不完美的感覺」，戳中不少媽媽網友的心聲。

林采緹透露自從生完BB後，外界清一色以為她的身材沒有太大變化，她卻坦言肉都變得鬆垮垮的，皮膚變得很乾、容易暗沉且沒彈性，一旦曬黑就很難白回來，連瘀青都很難好，不但變肥有肚腩，胸部也不像以前一樣堅挺飽滿了：「這些都只有自己最清楚，很多細節真的都不一樣了。」

林采緹坦言美好身段是靠不斷努力去Keep，卻也給了她不少的壓力：

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林采緹用2個哭泣的Emoji說出產後至今的心聲。光鮮亮麗的背後，她其實付出許多心力來恢復體態：

女人好辛苦，光是吃各種美容保健食品就每晚吃到快反胃了，更不要說還要各種保養臉的，當女人怎麼可以這麼累啊啊啊啊～！ 林采緹

林采緹突然負能量爆發。（IG@sunnylin_520 截圖）

值得一提的是，林采緹還大方分享13年前的舊相：「小時候無美肌時代皮膚真好！！回不去的青春啊啊啊！」以前留着斜瀏海，毫無脂粉的她看起來十分稚嫩，不少粉絲看了都驚呼：「看不出來是妳欸」、「變化好大」、「是同一人嗎？」她笑回自己真的有非常大的變化：「不要懷疑（是同一個人）哈哈哈。」

林采緹曝光13年前的舊照。（IG@sunnylin_520）

雖然新陳代謝跌Watt，林采緹有子萬事足：

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