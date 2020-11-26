TWICE子瑜演韓劇？網傳Deepfake版《Start-Up》神複製姜漢娜演技

子瑜演戲了？網路上日前流傳一段女團TWICE周子瑜的戲劇作品，讓不少粉絲都相當驚訝。不過這並不是周子瑜本人出演的，是網友運用「Deepfake」的合成技術，將韓劇《Start-Up》中演員姜漢娜的臉換成周子瑜，這也不是公眾人第一次被「盜用臉」了。

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在《DailyView網路溫度計》網路口碑中，在Youtuber網路聲量排行第34名的白痴公主也遇過「換臉事件」。時常自嘲是「貧乳界女神」的她日前意外出現在色情網站上，白痴公主也在影片中解釋這並不是她本人，而是AI合成的。無獨有偶，這樣將公眾人物的臉移植到其他媒體上的案件，並不只有在台灣發生。

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楊冪的臉就被套用在1994年《射雕英雄傳》的朱茵臉上，由於合成的效果相當自然，很快就登上微博熱搜，討論流量更達到了1.1億。而Deepfake除了可以「換臉」，甚至還能「換聲」，今年一家英國的科技公司就被爆出被詐騙24萬美元，原因是有人利用該技術仿冒該公司CEO的聲音，導致員工誤認之後轉帳。到底Deepfake是什麼樣技術，能夠將外貌和聲音「移花接木」到完全不同的人身上呢？

Deepfake可以翻成「深度造假」，該技術利用人工智慧和機器進行深度學習，在讀取臉部的大量數據之後，將其應用在影片、照片等各種媒體上，呈現出換臉、甚至換聲的效果。Deepfake近幾年逐漸成熟，衍生出許多乍看之下根本是本人出演的造假影片，也讓外界擔心未來可能會出現更多網路詐騙，甚至是性別暴力犯罪等問題。

就有PTT網友針對「deepfake何時立法限制」提出疑問，不過由於該技術的使用者多數將伺服器架設在國外，而且各種換臉軟件唾手可得，有網友認為「國安法+天網+deep fake根本無敵」、「還有軟體可以下載」，點出目前的網路環境難以管制。但也提醒大家，沒有經過他人的隨意使用換臉技術，不但侵犯對方的肖像權，甚至會造成名譽侵害，大家勿以身試法，影響到他人的權益。

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