中秋節︱TWICE子瑜約Elkie莊錠欣過節　BTS防彈少年團着韓服慶祝

明天（10日1日）是中秋節，對於韓國人來說是比新年更重要的節日，一眾韓星包括BTS防彈少年團、NU'EST、宇宙少女和DIA等都有提前上傳穿韓服的影片，向粉絲問好。另一方面，今年受新冠疫情影響，TWICE子瑜未有機會回台灣過節，她則預告將與好姐妹CLC Elkie莊錠欣一同慶祝。

每次中秋節韓星都會特別穿上韓服，向世界各地的粉絲問好打招呼。雖然今年因疫情影響，過節氣氛不算濃厚，但BTS防彈少年團等人都有特別拍片，希望粉絲與家人能有溫馨的時間外，亦提議大家要注意健康，表示期待疫情好轉時能與大家親自見面。

BTS防彈少年團穿上整齊韓服，帥氣指數上升！（BitHit Ent.）

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而每年中秋節及新年都會回台灣過節的子瑜，今年則因疫情未有機會與家人一同度過。不過早前她都有在直播中預告，自己在網上訂購了月餅，並計劃好與同在異鄉的Elkie、(G)I-DLE舒華及TWICE成員一同過。子瑜請大家不要擔心她感到寂寞外，粉絲都非常期待她們會分享新合照。

子瑜與Elkie感情非常好，中秋節亦約好一起過節。（IG/@chongtingyanelkie）

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