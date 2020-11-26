周星馳認與于文鳳分手不是朋友　仍戥對方有新男友開心

星爺周星馳今日（26日）就被前女友追討投資利潤分成之案件第二天來到高院作供，接受于文鳳的代表前律政司袁國強的盤問。在庭上，袁提到周表示自己在1998年至2010年3月有長達12年的情侶關係，袁問周在2011年4月，他是否已經不愛于了，周表示：「我澄清一點，我同于小姐嘅關係，講嘅正式分開，係我哋嘅關係已經去到好差，所以我同于小姐嘅關係，係由情侶變成淡咗，之後變成朋友。到最後再轉差，就變成連朋友都唔係。我想澄清嘅，分手係變成連朋友都唔係。」

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分手是于文鳳提出的。（VCG）

而在周的證人陳述書表示於2010年3月，于提出想與周分手，到了2010年7月他看到報道才確信于與他已分手了。袁問周分手後是否不用履行分成的承諾，周說：「其實當其時我覺得呢個咁嘅承諾係建基於大家開心，關係良好。當我知道于小姐有新嘅男朋友之後，我當然完全明白個情況啦。但係，我哋嘅關係好朋友，係最開始嘅時候，其實佢搵到一個佢喜歡嘅人，我都係戥佢開心嘅。」

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