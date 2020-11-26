周星馳否認叫人睇天比高豪宅：我本人係從來無做過咁嘅事

星爺周星馳下午繼續出庭應訊作供，經過早上的一輪審訊後，雖然星爺戴住口罩，但從他的眼神仍可見他精神依然相當不錯，並未現疲態。他作供時不時撓手和用手托眼鏡，有時也會隔住口罩托下巴。

控方律師袁國強提到于曾表示周提出送單車給她做聖誕禮物，周指自己不太記得可有提出過，自言自己很喜歡踩單車，但多數是獨自一人踩。周承認于在2004年4月時對他的財務狀況已經好熟悉，當時天比高物業對他來說是銀碼最大的一筆投資，要確保有足夠資金是很重要，于有為他就這項投資到銀行融資。

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周的證人陳述書表示他對自己的賺錢能力非常之有信心。他強調對自己的物業投資眼光十分有信心，而于小姐亦很相信他。他又謂有不少發展商都想跟他合作。周否認有讓人去睇他的屋：「我無畀人去睇我間屋，我清楚記得嘅就係我哋會請啲朋友去屋度食飯，係賣樓嘅目的嚟到畀人嚟睇，我本人係從來無做過咁嘅事。但係胡生係咪有同我講過，我諗佢有講過，不過我拒絕嘅。佢大概係話你畀人上嚟睇下，睇吓無壞吖無咩蝕底，可能我就話咁你咪畀人睇吓囉，可能係一次半次，但係我唔記得好清楚。」法官就認為「半次」這個說法很有趣，引起了哄堂大笑。周表示既然胡生這樣說，應該是有發生的。明日10時案件繼續審訊。

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離開時發生混亂情況。（葉志明攝）

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昨日（25/11）應訊情況：

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