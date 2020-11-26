于文鳳曾預支物業分成 周星馳：女朋友話等錢使咪畀佢先

星爺周星馳被舊愛于文鳳入稟追討逾7000萬港元的豪宅及基金投資分成一案，今日（26日）繼續於高等法院開審，于為原告，周為被告，于由前律政司袁國強代表，周則由資深大狀文本立代表。周今日是第二日親自出庭應訊作供，接受于的代表律師袁國強提問。

周曾於2003年出售旺角先施大廈帳面賺了1300萬，袁問周為何沒有就這宗交易利潤的一成給予于，周說：「喺嗰段時間我有好多物業嘅買賣，我都唔記得咗有呢個買賣，同埋我畀于小姐嘅分成，大部分都係于小姐提出嘅，可能佢喺呢個交易無提出到，所以就無畀到佢。」袁質疑周既然說給10%分成給于是禮物，為何是于主動提出才有，周說：「首先呢個真係一個講法，一個心意，細節我亦都唔記得，或者嗰時好忙有其他嘢做，呢個係我嘅諗法，如果大家講起咪會做，我真係唔記得。呢個係我畀佢嘅禮物，點解佢當時無問我，點解我當時無畀佢，究竟裡面有咩原因，我已經唔記得咗。」

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袁問周是否10%分成的禮物直接開支票給于就可以，不用有其他文件，周說：「對我嚟講就係畀錢啦，其他嘅嘢我啲同事會做。」周更表示：「咁個女朋友幫你賺咗啲錢，你分啲畀佢做禮物，我覺得呢個係好正常。」袁問是否無論在物業又或是股票買賣上，周說：「基本上係。」

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+ 2 + 2 + 2

于於2007年曾有一次在物業未出售就向胞姐周文姬要求付款10%分成，周表示：「對於呢啲，我嘅記憶係模糊嘅，我大概記得有件咁嘅事，但係細節係模糊嘅。咁如果你女朋友話等錢使，咪畀咗佢先。」袁問周，于可有跟他說過等錢使，周說：「我唔記得，唔好意思，其實我唔係一個記性好好嘅人。」袁即笑言：「唔緊要，我都唔係。」

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