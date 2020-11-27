李若彤藝名原來有特別意思　拍《妖獸都巿》時由徐克親自提字

現年54歲的李若彤（Carman），當年憑住無綫劇集《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角而成為了大家心目中的女神。但其實「李若彤」本名為李惠嫻，原本是一名空姐的她因為拍攝《妖獸都巿》而認識到徐克才改藝名為「李若彤」，早前她在內地節目《可凡傾聽》受訪時就透露：「因為他（徐克）見到我的洗髮水的廣告，找到廣告公司，找到我的聯繫，就讓我去面試，當時我還向航空公司請假。但其實我的名字是他替我改的，導演就跟我說，去找監製徐克改個名字吧，然後他就替我改了。他本來就說只一個『彤』字，但他覺得這個『彤』字太硬了，他看到我不僅僅是硬朗，還有柔弱的一面，所以他中間就加了一個『若』字。」

重溫當年李若彤的洗髮水廣告以及《妖獸都巿》的片段：

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2003年，當時已回內地發展的李若彤正處於演藝事業高峰，但當時她卻突然淡出幕前，繼而在之後的10年更幾乎沒有演出影視作品：「我就是為了戀愛，然後慢慢地停下了腳步，2003年拍了《歸途如虹》之後，後來不知不覺的，再找來的劇本，我總有理由（推辭），覺得不適合呀，這個要離家幾個月呀，男朋友不放人呀，回來又要捱罵呀……」其實在這十年期間，李若彤面對的不只是戀情，還有父親中風。

李若彤在節目上還分享了一些童年照片：

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「後來爸爸走了，我還是待在家裡面，（現在回想起來會後悔嗎？）我不會說後悔，但有機會我回到過去，我不會這樣做，剛才就是說，我永遠就是為了戀愛，所以我現在都跟其它人分享說，千萬千萬不是為了感情完全放棄自己，我那段時間就是，我沒有自我，我就是為了一個人而活，他希望我怎麼過，我就怎麼過，我就配合他，我覺得一個人不可以這樣子的，如果你遇到這麼一個人，這個人是自私的，太自私了。」

其實當年李若彤與商人男友郭應泉於1998年開始拍拖，直到2008年，男方向她提出分手，李若彤說：「他是一個很踏實的人，他是我喜歡的，能幹的人，我問他什麼意見，他都能夠給我恰到好處的意見，能告訴我一些我不懂的事情，也會很耐心的給我意見，但是人會變的，人會變的。」

李若彤與主持人可凡大聊往事。（截圖）

點擊睇埋李若彤 17歲時學生相以及她穿校服的相，還有真素顏靚樣：

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