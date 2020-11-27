郭書瑤《未來媽媽》真空上陣床戰禾浩辰　逼真親熱戲拍到臉紅心跳

由三立、台灣大哥大myVideo共同出品新週五台劇《未來媽媽》26日舉辦首映會，現場禾浩辰也重現在劇中與郭書瑤求婚的橋段，他和郭書瑤在戲中有許多讓人臉紅心跳的親熱戲，郭書瑤更自爆好幾場親熱戲沒尺度直接貼胸貼就上陣，坦言導演讓她很放心。

郭書瑤和禾浩辰為求演出逼真，有多場禾浩辰要幫她除上身衫的親熱戲，她都沒戴Bra，只黐胸貼就上陣，郭書瑤表示因為禾浩辰和導演都讓她很放心。她表示曾聽周迅分享過與吳念祖的床戲拍攝：「他們第一次見面，互相打招呼完就開始脫衣服直接來了」，她認為專業的演員就是應該像這樣。而禾浩辰認為情侶間的情慾戲，不應該只有親嘴，應該還有親脖子、臉頰和耳朵，真實度逼近100%，在旁的劉品言聽了也覺得臉紅心跳。

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不僅親熱戲，劇中禾浩辰與郭書瑤還有許多爭吵戲碼，不知道如何吵架的禾浩辰竟和她說：「我私下絕不這樣和女生說話。」讓郭書瑤覺得又氣又好笑，心想：「這樣要怎麼拍下去。」馬志翔則笑著給他們建議：「加髒話就好！」

郭書瑤更爆料禾浩辰時常在收工後，把她約到住處的樓梯間練習吵架，讓她很無奈的說：「我可以休息嗎？你連收工都不放過我！」郭書瑤表示拍親熱戲時，禾浩辰一定對她沒有想入非非，因為禾浩辰都會邊拍邊說：「妳很壯耶！小腿肌很發達！」還罵她像豬，令郭書瑤覺得又無奈又好笑。

郭書瑤近期人氣急升，她有份參與的陸劇《狼殿下》正在內地熱播中，上架三日即破兩億點擊，收起性感仍奪網劇收視冠軍：

張寗飾演備受懷孕壓力的豪門媳婦，幾乎每場戲的情緒都很濃，讓她直呼還好戲不在台北拍，不然可能會每天帶著滿滿的負能量回家面對小孩和老公。豪門老公李至正笑說他們親熱戲都是按照時間看表操課，不像郭書瑤與禾浩辰那樣有情趣，也不似劉品言和馬志翔充滿曖昧情愫，「但該露的地方還是有露」，夏騰宏則在旁孤單的表示就他沒有親熱戲，還喊話導演：「這部份可以重拍。」

《未來媽媽》三大女主角：左起，劉品言、郭書瑤、張寗（《未來媽媽》官方宣傳照）

金馬獎2020｜郭書瑤性感行紅地氈 Kiwebaby走光激戰火辣白靈：

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