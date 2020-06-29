郭書瑤IG火辣練舞片疑沒穿內衣走光　女神解畫：只是衣服陰影！

擁有32E好身材的郭書瑤（瑤瑤）常在社群分享自己美照與練舞影片，近期南韓女團BLACKPINK推出新歌「How You Like That」，郭書瑤也迫不急待學跳，昨晚分享練舞影片，她身穿白色深V綁帶挖背背心與粉色寬褲，隨著強烈節奏扭動、乳波放送，連累到躺地時，側乳也無法讓人藐視，讓女星魏蔓看了都留言「我踩到自己鼻血滑倒」。

郭書瑤近年常花時間練舞，前晚她練跳BLACKPINK的「How You Like That」，隨著強而有力的節奏扭動身軀，不少彎腰、側身的動作都大秀雙峰曲線，讓粉絲看了直噴鼻血！相較於之前尺度最多僅穿運動內衣練舞，這次背心大秀「事業線」、側乳與美背，眼尖網友發現她疑沒穿內衣，更似乎看到若有似無的「黑色陰影」，質疑她走光；郭書瑤舞技明顯進步許多，但網友卻歪樓只注意到她的衣服，有網友讚她「衣服不得了」，郭書瑤也坦言：「經紀人看到要爆炸了。」

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她事後也曬出與舞蹈老師的合照，寫道「老師是跳完舞，我其實是剛游完泳」，香汗淋漓模樣依舊性感，她打趣「有哈妹才能當辣妹」；對於網友對她走光的質疑，郭書瑤強調只是衣服的內裡，po影音前一定都會先審核，「不可能放出超過尺度的影片」；而過去她從穿長袖貼身T恤練舞，隨著天氣越來越炎熱，也越穿越火辣，她也大方表示不會因為別人評論就改變穿衣風格，如果害大家「失焦」，「那就是我跳舞還要更進步囉」。

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