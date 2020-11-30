入行28年最大挫折是被無綫監製鬧太招積？　花姐︰我性格係有缺憾

ViuTV的《全民造星》成功帶起熱潮，不止捧紅了MIRROR和ERROR，而節目的功臣——花姐（黃慧君）從幕後變成為人所熟悉的人物。她早前接受港台節目《音樂說》訪問時，講起《全民造星》，她直言一開始純粹是想做一個節目，並不是講到幫人成全夢想這樣偉大，是後來被參賽者感動到，才變成現在的模樣。而第一個感動到花姐的原來是現在MIRROR的成員Jer（柳應廷），花姐說：「嗰時喺《全民造星》，佢喺第一Round比賽就俾人叮走咗，跟住佢好唔開心行出廠外面，咁啱我出去出面，見到佢喊，嗰時個心裏面諗，個節目聲稱要幫人完成夢想，但其實原來我個節目係扼碎咗佢個夢想。」又說︰「我好唔開心，我個節目某程度上都摧毀咗一啲年青人。」

花姐除了是監製，現在多了經理人這個身份。（資料圖片）

MIRROR成為樂壇的新力軍！（資料圖片）

花姐表示每次開新一季節目心裏面都「怯」︰「因為我真係傷害咗好多人嘅。」開到第三季，她見到質素較差的參賽者，希望有另一個處理方法，「我知道我要盡我監製嘅責任，或者衰啲講，（為咗）節目效果，我一定要好狠咁同佢講佢唔得，但係節目出咗之後一定會對佢哋好大影響。」所以她跟導師們討論過除了要告訴他們不行外，也要教他們做人的道理。

花姐接受《音樂說》主持王耀祖的訪開。（Facebook圖片）

花姐1992年加入無綫入行，由助理編導（PA）做起，慢慢獲提升至導演，在舊公司時參與製作過多個為人熟悉的節目。她直言入行近30年來最挫折的一次是在TVB擔任《勁歌金曲》導演時。加入節目初期，同事都對她相當信任，直至節目換了監製，她和新監製對樂壇和節目的看法不同而有磨擦，監製更當眾罵花姐︰「你做唔到嘢！你諗法唔得，你唔好得得戚戚、招招積積！」性格倔強的她感到受辱，於是立刻辭職，之後緊接的半年都感到非常失落，甚至懷疑自己的工作能力，更想過放棄。現在回想，她直言覺得雙方其實都有錯，「而家諗番就發現我性格係有缺憾，改一改表達方法會唔會好啲呢？呢件事上我唔係錯晒，嗰位監製都唔係錯，不過佢鬧我傷害咗我。」

花姐直言覺得《全民造星》某程度上也破壞了參賽者的自信心。（資料圖片）

直到ViuTV開台，花姐加入團隊，開台前一年就開始構思真人騷、實況娛樂等類型的節目，她遇上工作生涯中另一個樽頸位，「當時9個監製都要sell橋，我係唯一一個sell到最後都未sell到，而佢哋已經sell到兩三個，仲拍緊pilot（試拍片）。我仲聽到老細同大老細講，覺得呀花唔啱（呢team），不如轉佢去第二個部門。」花姐坦言當時感到好迷茫，到後來接近開台時間，老闆放手給她開拍，而這個節目亦是後來爆出的《慳D啦Honey》。花姐自覺不是老闆放棄她，她反而感激對方的一句︰「你試吓唔好被以前嘅經驗框住自己，跳出框框，以前唔夠膽去做嘅，你而家試吓做，呢個電視台未必接受唔到。」這句話對花姐影響深遠，令她工作更落力︰「嗰時我困住啲crew，24小時逼佢哋拍，如果係以前TVB實被人鬧死啦！」

花姐笑說自己小時候的夢想曾經是想做超級市場的收銀員。（Facebook圖片）

原來花姐曾因為被人揶揄外貌而將長髮剪短，改變衣着，她說：「當時只係為啖氣，點解佢哋未接觸我就判定我嘅工作能力係低？就係因為我外形？女仔人家陰聲細氣，就覺得我唔得，所以我咪改變自己！」事情卻令她當時男友認為她刻意改變去遷就同事，於是提出分手。還好最終也跟男友復合、結婚，育有兩子。花姐又自爆道︰「其實我私下都係小鳥依人嘅小女人，不過當工作忙碌，個人太急太躁，老公就會投訴『詐型』。」現在她的事業和家庭也得意，相信也是她努力經營的成果。

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同場加映《全民造星III》參賽者的靚相︰