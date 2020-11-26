全民造星III｜江宏基Timo被網民爆料狙擊　被指控偷錢兼欺凌同學

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》自開播以來，有不少參賽者被視為大熱門，而江宏基（Timo）一定是熱門之一，他在前哨戰跳Billie Eilish的《Bad Guy》，已經型到令網民尖叫，加上Timo的外表不錯，成功吸引到一班粉絲。不過，節目播到第18集Timo隸屬的B1組對決A3組時，B1組員間的糾紛似乎令Timo的形象下滑。

《全民造星III》剛播出不久，Timo便有機會跟監製花姐（黃慧君）一同拍廣告，可見他的得寵程度。（江宏基提供）

B1組組員有Timo、李昭南（Mishy）、劉瑞祈（KLAU）、張凱娸（KiKi）和丁悅（阿丁），他們一開始非常合拍，但準備比賽時卻出現糾紛。B1組將排舞的重任放在跳舞出身的Timo身上，但他分身不暇，故他排舞的進度一直落後。他當時受訪時坦言覺得對不起自己的隊友，因為他以為自己可以應付，但原來他自視過高，浪費了大家的時間。原來事件引起KiKi不滿，更在他們開會時中途離場兼「爆喊」，最後她向導師彭秀慧報告組內的情況並跟她求助，彭秀慧為他們找了排舞師解決了問題，但事件卻令組員間心存芥蒂，因為隊友們覺得KiKi擅自找導師，他們感到被背叛，而Timo覺得苦練多年的舞蹈不被尊重。在實明投票制中，Timo和阿丁都投走KiKi，Timo暗指被「篤背脊」，而阿丁也暗串KiKi搬弄是非。

Timo在前哨戰的表現非常亮眼，迅速吸引一班粉絲。（Instagram@timothy.kong）

重溫Timo在《造星》和B1組的演出︰

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節目出街後，網民對KiKi和Timo的意見不一，有人覺得Timo小題大造，不覺得KiKi有做錯，留言表示︰「Timo性格唔多得，自己問題搞到團隊追唔上進度」、「嗰個timo都幾自大」等，但同時有人覺得KiKi也有不對的地方。另外，在網上討論區連登，有一位自稱是Timo中學同學、網名是「肛X仔江宏基Timo」的網民一直在討論區狙擊Timo，又附上學校證書和班上等證明，內容大概指控對方把他銀包的錢拿去，又曾被他欺凌，如「小息得個15分鐘比（俾）佢迫做跑腿買撈麵」、「成日冇啦啦比（俾）佢打」，還指︰「扔杯麵落人到（度）同扔人書包落街，雖然唔係發生係（喺）我身上，但係（喺）sXXXX（學校名）佢真係惡霸咁。持（恃）住同老師熟就為所欲為，上堂訓教（瞓覺）基本，唔訓（瞓）時就騷擾其他同學。」這位網民不斷開Po狙擊，但有其他網民質疑他，叫他先拿出證據來，他回應︰「對唔住，係陳年舊事黎（嚟），都過左（咗）好耐所以冇咩證據，但我條氣又好唔順。」又有人反指控開Post者「人格破產」，非常混亂。

點擊下圖看看網民對Timo在節目的意見和某網民在連登討論區的指控︰

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就以上事情，《香港01》記者向Timo的經理人Garry查詢，被問到會否擔心《造星》出街後會為Timo帶來負面印象，Garry以短訊回覆︰「首先，本人絕對相信造星的製作團隊安排，絕不擔心構成什麼負面影響，因為我相信Timo肯努力，遲早都會得到更多的認同。」而有關連登討論區的帖子，他表示︰「在連登上的不實言論，不想作出任何回應，清者自清。謝謝。」而在Timo的個人IG，有人留言問︰「偷人銀包還番（返）俾人未呀？」Timo也有否認事件，他表示︰「我無（冇）偷過人銀包」。

Timo都有回應網民。（Instagram截圖@timothy.kong）

點擊下圖看更多B1組組員的IG靚相︰

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