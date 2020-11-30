林國斌自爆先後兩次令成龍受傷：當時佢嬲咗我

方中信入行34年，演出作品無數，模特兒出身的他憑着帥氣面孔，被星探發掘轉做演員，其後迅速走紅。最近方中信出席TVB的清談節目《諸朋好友》時，透露入行做模特兒原來是姊姊推薦，亦認為年輕應該什麼都要嘗試。

方中信一路都是型男代表，年輕已經好靚仔。（方中信微博）

入行一年後，方中信很快榮升做男主角，首部拍攝的電影是《朝花夕拾》。主持之一張秀文問到這麼快便榮升男一，應該是很開心，可是方中信是用難受來形容：「日日開工要畀人『問候』，當時電影階級觀念好重。你有經驗啲或者老一班嘅工作人員自不然有個台型，我哋啱啱入行就好慘，每朝開工都畀人『問候』。」而這個艱難時期方中信說是維持了一年：「依家睇返自己以前啲戲覺得好噁心。」

另外方中信入行時候其實有「東方李察基爾」之稱，不過他直言一點也不喜歡這個稱號：「你唔好成日講佢啦，人哋都70幾歲，你問吓啲後生女邊個識李察基爾，無謂啦。」

林國斌令成龍受重傷。（TVB）

另外嘉賓之一的林國斌在節目中談到當年是成龍親自發掘他加入成家班做龍虎武師，而林國斌的武師生涯自爆先後兩次令成龍受傷。他回憶起有一次生病食了藥再加上喝汽水，然後頭暈不舒服，因此拒絕了做一個危險動作，成龍見他拒絕，一時之氣自己親身上陣，成龍說：「我成家班而家冇人？我自己嚟。」林國斌續說︰「當時佢做個動作係偷咗雞，因為佢將個動作簡化咗，變相衝力好勁，成個人撻落地食晒。當時佢嬲咗我，因為我擰頭，後來我解釋番，佢鬧我唔早講唔舒服！」 第二次則比較嚴重，林國斌笑言是拍攝電影《龍兄虎弟》的時候，有一場戲份要要用腳踢成龍，林國斌事前已經加墊再加鐵板護腿，沒想到正式時就踢中成龍的頭，他說：「當時真係好驚，因為我已經係成家班嘅人，見到成龍個頭後面裂開一吋，血湧出嚟，嚇到我驚到不得了，話晒老闆嚟呀嘛！」

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