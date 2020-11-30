李沁新劇配最醜韋小寶　外形反差大甜蜜劇情欠說服力

內地女星李沁出名是零死角的大美女，近年人氣高企，在多齣電視劇擔正女主角，而跟她拍檔的無論是《慶餘年》張若昀、《錦繡南歌》秦昊，還是熱播中《狼殿下》的王大陸，均是靚仔帥氣的男星，想不到新劇《親愛的你》，她卻配上有最醜韋小寶之稱的張一山，二人CP感近乎零，投入度大減，網民更認為浪費了李沁的仙氣美顏，紛紛替她不值。

李沁是仙氣美女，近年在多齣劇集擔正。（李沁微博）

李沁在《慶餘年》演出雞髀姑娘，顏值爆燈，形象可愛入屋，打動了不少本地觀眾，之後再下一城拍攝《錦繡南歌》，英姿颯颯的俠女，再次讓李沁人氣飆升，成為中港兩地劇迷的女神。正當粉絲期待她的新時裝劇《親愛的你》出爐，卻流出了她跟男主角的路透照，令人十分失望，皆因她的拍檔是有史上最醜韋小寶之稱的張一山。

張一山被評為史上最醜韋小寶。（張一山微博）

下圖有李沁跟張一山新劇外景：

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剛剛播畢的《鹿鼎記2020》，由張一山演出韋小寶，可是收視不似預期，甚至劣評如潮，指張一山外形似猴子，演技浮誇，令觀眾難以投入。張一山被網民狠批至體無完膚，轉頭卻跟李沁合作新劇，二人在杭州拍攝《親愛的你》，張一山齊陰頭骷髏臉，配以一身民工打扮，李沁則是事業女性look，二人努力展示甜蜜情侶一面，可是在零CP感下，欠缺了幻想空間，看來要拍攝甜寵劇，還是用回俊男美女的套路較為合適。

同場加映李沁機場時尚打扮美圖：