最美麗的第七天｜短髮李思欣少女味濃　網民：同四葉草時差不多

TVB深宵劇場時段播放的「舊劇」總能令觀眾重拾當年的回憶，同時亦記載著昔日的製作，以及當時一眾演員的舊貌！而最近播放的《最美麗的第七天》（2008）由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤以及唐詩詠主演，事隔12年，4位主演都成熟了不少，例如鄭嘉穎與周勵淇已各自成家立室兼為人父母，而黃宗澤和唐詩詠亦都各有比當年更高的成就。但要提到外貌直正零變化的，不得不提在劇中飾演富家女王慧的李思欣！

先重溫劇中李思欣的情竇初開的樣子：

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李思欣自2004年取得香港演藝學院戲劇文憑入行，同年就接拍TVB劇集《赤沙印記@四葉草.2》於劇中擔任第二女主角—葉蕎，其清純形象令觀眾留下深刻印象！其後亦有不少突出作品，例如《蒲松齡》中飾演仗勢欺人的魏虹，《公主嫁到》中飾演的晉懷公主以及於2011年在《萬凰之王》中飾演失心瘋的祥嬪。不過在2011年與范振鋒結婚後開始減產，2014年更約滿離巢TVB，專心打理包括食肆、珠寶等各類生意，2015及2018年亦曾先後參演舞台劇《嬉春酒店》和《蓉姐做的湯圓》，亦會不時出席各種公開場合。

2018年，李思欣在舞台劇《蓉姐做的湯圓》中以學生Look登場。（IG@szeyan_li）

入行16年，現時37歲的李思欣仍然保養得宜，堪稱「凍齡代言人」，而且依然少女味十足童顏不老，而她亦不時會在個人社交網站分享個人生活點滴，偶爾也會向粉絲們派吓福利！而最近她就把陪伴自己多年的仙氣長髮狠心剪短，然而顏值不減，網民更盛讚更勝當年，實現到真真正正的「逆生長」狀態！

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