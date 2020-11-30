岑杏賢神秘下嫁金融才俊男友　好姊妹湯洛雯：好戥佢開心

港姐出身的無綫藝人岑杏賢（Jennifer）追上舊愛袁偉豪腳步，昨日（29/11）低調與拍拖不足一年的35歲圈外男友張嘉俊（Kelvin）低調簽字註冊結婚，姊妹朱千雪、湯洛雯及張嘉兒均有出席，期間更有人感動爆喊。

岑杏賢金融才俊未婚夫身份曝光 擬結婚通知書報稱住中半山豪宅

袁偉豪張寶兒今日秘密簽字結婚 七千萬愛巢成儀式場地

港姐出身的無綫藝人岑杏賢（Jennifer）昨日（29/11）低調與拍拖不足一年的35歲圈外男友張嘉俊（Kelvin）低調簽字註冊結婚，據知，姊妹朱千雪、湯洛雯及張嘉兒均有出席儀式。(tracytschu@Instagram)

據傳媒報道，Jennifer與Kelvin昨日在家人及朋友的見證下正式下嫁Kelvin，整個儀式相當簡單，Jennifer亦有穿婚紗示人。有份出席儀式的閨蜜湯洛雯接受《香港01》訪問，「坦言一定感動㗎喇，成日幻想呢一日，佢搵到個咁錫佢嘅老公我哋都好放心好戥佢開心！」朱千雪亦直言：「yes! 全程好感動，佢琴日好靚。見到佢幸福，我哋全部都好開心」。而Jennifer則尚未回覆查詢。

Jennifer與Kelvin昨日在家人及朋友的見證下正式下嫁Kelvin，整個儀式相當簡單，Jennifer亦有穿婚紗示人。（IG@jenniferjshum）

Jennifer老公Kelvin為加拿大籍的金融才俊。早前兩人的擬結婚通知書曝光，男方報稱居於中半山的豪宅區，果然跟港姐出身的岑杏賢十分匹配。

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