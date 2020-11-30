TVB臨時變陣播足4線劇集　為搶收視《晚間新聞》要延後？

新冠肺炎第四波疫情爆發，香港巿民又再一次面臨各種限聚令和在家工作等情況。回望過去幾波疫情，從收視上可反映得出宅在家中的觀眾對電視節目的要求大增，年初的《法證先鋒IV》更破收視紀錄，成為近七年最高收視劇集。而TVB竟臨時轉陣，昨晚（30/11）推出劇集《香港愛情故事》的預告，顯示由下周一起，逢星期一至五晚晚上10點半播放。

無綫翡翠台黃金時段節目大調動！（電視截圖）

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《香港愛情故事》由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕及龔慈恩等主演，一共12集，劇情針對香港人面對無處「開房」、擇偶先擇樓和劏房蝸居等土地問題，講述公屋戶陳氏一家五口，各有戀事，想反映老中青不同年代的愛情觀、相處的甜蜜和困難，希望藉以引起觀眾共鳴。而早前就公布了劇中其中一幕最激的戲碼—羅天宇和龔嘉欣超激床戲。

龔嘉欣得悉《香港愛情故事》即將播出後非常興奮：「由《殺手》的超現實，到今次《香港愛情故事》的超貼地，很開心在2020年，能讓觀眾看到截然不同的兩個我！」（劇照）

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《香港愛情故事》監製林肯表示，劇集將於12月7日起首播，而每集長度為1小時：「係由10點半至到11點半呢個時段，無錯，係4線劇集，不過之後會播咩節目就等公司之後公布啦。」《香港愛情故事》為2021無綫節目巡禮十四部劇集之一，雖然如今提早配合節目調動播出，但林肯表示未有因為配合而趕工：「其實我哋已經剪好晒，而家只係要發片畀各個部門，畀唔同平台播，而家只係要派片囉！」不過由於節目調動關係，原定每晚11點播出的《晚間新聞》亦要讓路，延至11點半。

觀眾唯有要晏啲先睇到《晚間新聞》喇！（網上圖片）

其實同樣由10點半至11點半時段，ViuTV亦正上映重頭選秀節目《全民造星III》，根據過往經驗，《全民造星》愈接近尾聲，其收視亦會逐漸提高，尤其到總決賽當晚，去年的《全民造星II》更一度收錄到最高3.6點，加上觀眾受疫情影響而大多安在家中收看電視，或多或少也會帶動到收視成績。

全民造星III︱率先披露總決賽舉行細節 花姐：場地都Book咗喇！

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