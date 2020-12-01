小飛俠林燕玲老公葉浩文遭踢爆出軌　暗撻落選港姐周依婷10個月

前新聞主播、有「小飛俠」之稱的林燕玲於2017年與與金融才俊葉浩文結婚，4月誕下兒子葉星辰，成外界眼中的幸福家庭。但葉浩文昨晚（30/11）突然被傳媒踢爆暗撻2013年落選港姐周依婷（Phoebe）10個多月。26歲的Phoebe年輕貌美，足足比林燕玲細16年。

「小飛俠」林燕玲的老公遭踢爆大搞婚外情，對方為2013年落選港姐周依婷（Phoebe）。（ig：astroboy_ruby）

據悉，葉浩文與Phoebe同於興證國際資產管理公司工作，是同事關係。葉浩文為海外市場部主管，Phoebe則任職接待員。爆料人稱，二人於今年1月撻着，當時葉浩文於林燕玲正懷孕7個多月時，邀請不相關的部門同事搞卡拉OK活動，期間與Phoebe搞出婚外情，戀情更傳遍公司。二人不但經常高調地一齊坐Uber返工放工，更被同事同事撞破拖手；傳媒拍得二人經常單獨食飯，Phoebe更在街上攬實Phoebe葉浩文，毫不避嫌。

爆料人稱，二人於今年1月撻着，指葉浩文於林燕玲正懷孕7個多月時，邀請不相關的部門同事搞卡拉OK活動，期間與Phoebe搞出婚外情。（周依婷小紅書圖片）

當傳媒展示葉浩文和Phoebe的親密照予林燕玲看時，她明顯支吾以對，又未有回應傳媒是否認識Phoebe，以及老公與Phoebe是否關係親密，僅表示兩公婆會溝通。