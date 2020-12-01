沈騰直呼劉德華為「華仔」被批冇禮貌　鄧超識做人叫「華哥」

第33屆中國電影金雞獎雖然在日前已經圓滿結束，不過話題仍然四起，就好像主持人之一的沈騰不斷被網友批評沒有禮貌，事關他在典禮上稱呼劉德華為「華仔」，讓大家覺得他不尊重前輩，反而同是主持人的鄧超就好識做，不斷華哥前華哥後，獲得網友激讚。

沈騰同鄧超一主持好好笑啊！（影片截圖）

劉德華難得出席金雞獎，外界不少焦點都集中在他身上。其中有一橋段是沈騰同鄧超一起主持，二人你一句我一語哄得台下觀眾笑不停，連劉德華都忍不住大笑。見到劉德華笑到合不攏嘴，沈騰就將目光轉移在劉德華身上，在台上稱呼他為「華仔是華仔」還落到台下同他互動。而鄧超則華哥前華哥後，還順便幫劉德華宣傳新電影，非常識做人。

劉德華笑得好開心。（影片截圖）

正因為如此沈騰就被批對劉德華不尊重，無論是年齡還是出道件份，劉德華都比沈騰早，作為晚輩的他叫「華仔」絕對是不禮貌的。而鄧超左一句右一句「華哥」則顯得得體有禮貌。不過亦有一些網友覺得不用太認真，因為劉德華自出道以來「華仔」這個名好多人都在叫，相信沈騰並沒有其他意思，反而叫「華仔」是在表達劉德華依舊年輕。

鄧超左一句右一句「華哥」則顯得有禮貌。（影片截圖）