台前女F4成員Amy曾流出不雅照　被誘「影一次三萬」為找卡數妥協

台灣前女F4成員安真佑（Amy）日前上節目，她透露剛出道時因欠200多萬台幣卡數，在經理人誘導下拍了裸照，當時經理人告訴她會和攝影團隊簽保密條款，沒想到照片還是外流，在網路上到處流傳，讓她至今仍後悔不已。

Amy回憶剛出道當做Model時，積欠卡數200多萬台幣（約港幣54萬元），當時被前經理人介紹接外拍案子，她說：「本來說是去飯店拍時裝，後來還拉到海邊拍泳裝，最後攝影師跟經理人說要不要全裸拍？」攝影師說會保護她，而且一拍就有3萬元台幣（約港幣$8100元），基於經濟壓力，Amy開始動搖，加上經理人說所有攝影團隊會簽切結書保密條款，照片絕對不外流，她看到在場的攝影師們全都在切結書上簽名，也就答應拍了。

Amy 2001年出道成為女F4成員之一。現時已婚育有一子，回首Model生涯時曾為錢影裸照遇人不淑導致外洩一事，依然深感後悔：

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沒想到後來她轉型成藝人後，竟有人拿照片出來爆料，照片都在網路上流傳。Amy當初想要提告，但經理人勸她不要，避免醜聞沒完沒了，但網上的傷害至今仍未停止。Amy也藉機透過節目奉勸所有女生，「只要妳的照片上過網路，再搜尋都找得到。」律師劉韋廷表示：「在網路上散播他人的裸照，恐怕涉及刑法妨害秘密罪，但困難點在於查不到誰散佈，以及源頭找不到，很難完全阻止。」

Amy日前上節目爆料（IG@amycat0501）

另外Amy有敏感體質，某次夜遊後回家，開始全身冒冷汗、起雞皮疙瘩不舒服，出門時還隱約看到背後有黑影飄來飄去，她在閨蜜提議下到某神壇尋求協助，神壇師父要她先到後面房間裡靜坐，師父的說法是那房間比較有靈氣，Amy不疑有他，閉上眼睛開始靜坐，突然間感覺後方有人靠近，且清楚聽到中年男子的呼吸聲靠近自己，她說：「我偷偷一瞄看到他的手就要伸過來摸到我胸部，我一腳把他踹開拿著包包就衝出門。」因此逃過一劫。

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