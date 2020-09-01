細So被爆背妻偷食冧女有五大招數　最勁一招自拍裸照傳情？

41歲的商台DJ蘇耀宗（細So）今日被傳媒大爆他疑似背妻偷食，每次會面都有性行為。根據與細So偷食的女事主阿B的好友爆料，原來細So冧女有五大招數，情話綿綿是基本功，最勁一招原來是自拍裸照傳情？

前商台DJ細So被爆背妻偷食 五招冧女傳每次見面都有性行為！

細So冧女原來有五大招數，最勁係自拍裸照傳情？（IG/ @soyiuchung）

細So冧女招數一：租炮房

細So出軌後，用自己的名義在葵涌iPLACE工廠大廈租單位用作炮房，表面則以studio示人。由於租約期滿後業主加租，故細So沒有再續租，阿B更主動過數四萬元給細So以紓緩他經濟壓力，細So全數收下。

細So冧女招數二：黑色橡筋當情侶手繩

原來細So時常戴上手的兩條黑色橡筋是他和女方的定情信物，細So冧阿B話：「有橡筋就有你！」當年他更會每晚在商台節目中播情歌向阿B示愛：「無論相隔幾遠，都會堅持去愛。」

細So冧女招數三：千里送postcard

細So每次遠赴外地都會寄一張印有自己相片的postcard給阿B，其中一張postcard於2018年6月25日寄出，當時身在瑞典斯德哥爾摩的細So亦以「B」做暱稱，冧爆寫話：「DEAR B, Everything, Everywhere it’s you! LOVE B」

細So冧女招數四：甜言蜜語攻勢

細So身為資深DJ，口才一向了得，原來他經常公然在Instagram上向阿B示愛，最愛同阿B講「我愛你」，更有其他大膽情話如：「我不能沒有你」、「就算死，我也回來找你」、「我不會放棄你」、「我沒有想過要傷害你」、「我只想可以好好和你走到最後」、「我很愛很愛很愛你」，前年生日更留言冧阿B：「許了兩個願，都是你」，真是勁肉麻！

細So冧女招數五：自拍裸照調情

細So在Instagram有個偷情專用的私密賬戶，只有阿B一個follower。他最愛躲在廁所開直播，期間更會脫光衣服自拍裸照畀阿B，甚至將阿B的底褲攝在褲頭拍照，意淫味濃；細So更會隔空砌心型手勢向女方傳情。

點擊下圖觀看細So相：

+ 10 + 10 + 10

同場加映：張曦雯性感黑裙大曬43吋長腿 致命誘惑一小時吸3萬Like