細So被爆背妻偷食冧女有五大招數　最勁一招自拍裸照傳情？

41歲的商台DJ蘇耀宗(細So)今日被傳媒大爆他疑似背妻偷食,每次會面都有性行為。根據與細So偷食的女事主阿B的好友爆料,原來細So冧女有五大招數,情話綿綿是基本功,最勁一招原來是自拍裸照傳情?

前商台DJ細So被爆背妻偷食 五招冧女傳每次見面都有性行為!

細So冧女原來有五大招數,最勁係自拍裸照傳情?(IG/ @soyiuchung)

細So冧女招數一:租炮房

細So出軌後,用自己的名義在葵涌iPLACE工廠大廈租單位用作炮房,表面則以studio示人。由於租約期滿後業主加租,故細So沒有再續租,阿B更主動過數四萬元給細So以紓緩他經濟壓力,細So全數收下。

細So冧女招數二:黑色橡筋當情侶手繩

原來細So時常戴上手的兩條黑色橡筋是他和女方的定情信物,細So冧阿B話:「有橡筋就有你!」當年他更會每晚在商台節目中播情歌向阿B示愛:「無論相隔幾遠,都會堅持去愛。」

細So冧女招數三:千里送postcard

細So每次遠赴外地都會寄一張印有自己相片的postcard給阿B,其中一張postcard於2018年6月25日寄出,當時身在瑞典斯德哥爾摩的細So亦以「B」做暱稱,冧爆寫話:「DEAR B, Everything, Everywhere it’s you! LOVE B」

細So冧女招數四:甜言蜜語攻勢

細So身為資深DJ,口才一向了得,原來他經常公然在Instagram上向阿B示愛,最愛同阿B講「我愛你」,更有其他大膽情話如:「我不能沒有你」、「就算死,我也回來找你」、「我不會放棄你」、「我沒有想過要傷害你」、「我只想可以好好和你走到最後」、「我很愛很愛很愛你」,前年生日更留言冧阿B:「許了兩個願,都是你」,真是勁肉麻!

細So冧女招數五:自拍裸照調情

細So在Instagram有個偷情專用的私密賬戶,只有阿B一個follower。他最愛躲在廁所開直播,期間更會脫光衣服自拍裸照畀阿B,甚至將阿B的底褲攝在褲頭拍照,意淫味濃;細So更會隔空砌心型手勢向女方傳情。

點擊下圖觀看細So相:

+ 10 + 10 + 10

同場加映:張曦雯性感黑裙大曬43吋長腿 致命誘惑一小時吸3萬Like