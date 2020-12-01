林志玲46歲生日自拍照與淡妝拍片唔同樣　網民驚呼：差點認不出來

台灣第一名模林志玲 (Chiling) 於上月29號剛度過了她的46歲生日，她趁正日生日當天於微博post了一張最新的自拍近照，並留言分享感受表示：「謝謝大家的祝福，也祝大家平安健康，內心愉悅，日子喜樂，一起好好度過今年的最後一個月。」年屆46歲的Chiling雖然已經青春不再，不過歲月似乎沒有在她身上留下什麼痕跡。相中的Chiling依舊十分之漂亮，臉上白滑肌膚相當緊緻，且膚質極佳，近看依然零毛孔，一點也不輸給年輕少女肌。然而，Chiling的輪廓五官愈來愈精緻，她的凍齡靚樣看上去和以前不大一樣，彷彿變樣了，愈來愈後生，甚至有些網紅樣的感覺。網民紛紛大讚Chiling好靚的同時，亦有網民驚訝地表示：「差點認不出來。」

Chiling是女神級別的靚女。(林志玲微博)

Chiling由出道至今她的樣貌與身形都一樣keep得好好，名副其實是擁有天使面孔與魔鬼身材，加上一對44吋的白滑長腿和23吋螞蟻腰，還有溫柔嬌嗲的聲音，令她一直也是不少男士心目中的女神。她不止是凍齡女神，甚至是可以說是逆齡生長。另外，Chiling在她生日的前一天就post了她淡妝拍的短片，片中的她臉部顯得有些浮腫，與她的生日自拍照又不同樣。

Chiling個樣唔識老。(林志玲微博)

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