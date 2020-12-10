專訪︱鄧麗欣拍戲演技不及內地小角色　曾自我質疑：我憑咩？

相信對90後觀眾而言，鄧麗欣（Stephy）必然是學生時代的回憶。 2007年的Stephy憑歌曲《電燈膽》，將人氣去到頂峰，相信那時候很多讀者只要踏進旺中或新之城時都實有聽過。演戲方面，當年Stephy在葉念琛電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》飾演懵懂「阿寶」，雖然電影票房大旺，帶挈名氣扶搖直上，但隨之而來的，是外界持續質疑其唱功及演技。 直至近年，因為參演《空手道》時一鳴驚人，演技被外界盛讚為「蛻變」，去到今天，她已是在作品裏擔正的必然之選，究竟這十多年來，Stephy經歷了甚麼，令她可以「爭返啖氣」，讓香港人對她刮目相看？ 撰文：邱愛霖 攝影：梁碧玲 服裝提供：Alexander Wang @ Lane Crawford 、Swarovski、Giuseppe Zanotti 造型： Queenie Yu 髮型：Euling Chow @AVEDA • IL COLPO 化妝：Cyrus Lee @CyrusLee 1018

是非不斷令Stephy情緒受困

《獨家試愛》上映14年後，記者跟Stephy初次見面，眼前的她保養得宜、皮膚白皙，仍有「阿寶」年輕的臉龐，卻多了幾分成熟淡定。當年的Stephy遭攻擊「鄧走音」或「錯字才女」，今日她重提過往各種負面標籤及批評，雖然往事如煙，但這些攻擊對年少的她的情緒影響甚大，令她迎來事業上的「低潮」，「（唱功差）其中一個啦，好多新聞啦，以前係比較多啲㗎嘛！即係好多八卦新聞、狗仔隊……我記得係07年，《電燈膽》（派台）首歌最紅嘅時候，又第一次開演唱會嘅時候，又好似有電影上，總之嗰年有好多好事發生、但係同時間亦都有好多唔好事發生，是非各樣嘢，影響我嘅情緒。」

Stephy坦言，在2007年《電燈膽》最紅的時期，她迎來情緒上的巨大衝擊。（網絡圖片）

要搣甩負面標籤從來不易，飽受攻擊又令她承受住巨大情緒壓力。身處風雨中，要不在香港繼續掙扎，要不砍掉重練，Stephy正好迎來事業轉捩點。2011年，Stephy轉公司，由金牌大風轉到海潤影視，正式進軍內地影壇，演藝事業重新出發。但香港觀眾對Stephy在內地經歷僅略知一二，只以為Stephy在香港消失了兩年，殊不知在內地打滾期間，Stephy再次經歷了巨大衝擊及自我質疑。

當年的Stephy演阿寶深受歡迎，與方力申情侶檔可謂長賣長有，（影片截圖）

演技不及內地演員 質疑自己「憑咩？」

當年的Stephy面對大量科班出身、訓練有素的內地演員，實力懸殊，她曾不禁質疑自己「憑咩」，「喺內地嗰段時間，成個人好struggle，因為好多嘢要重新開始、重新適應、唔知道會唔會成功，唔知道之後會點樣，有少少lost嘅。」她說，國內演員為數眾多，而且都是科班出身，有紮實根底，「even係一個小角色，佢哋都係科班出身，讀演戲嘅，都好犀利。咁嗰段時間我會諗，其實我憑咩？當然香港又未必有咁多機會會讀呢科啦，我哋根本係一入行先開始學，入行前係嗚下嗚下，乜都唔識……其實係一路做一路學。」

Stephy北上發展後，曾在內地電視劇《大戲法》做要角。（《大戲法》劇照）

承認當年表現參差：以後有機會都要準備最充足

她承認自己初入行期間的確表現參差，「我都覺得嗰陣入行嘅時候，未必每一次都做得最好，但當然過咗就算啦。但嗰一刻開始覺得，永遠以後有機會演出，我都要準備得最充足、最好。」

鄧麗欣與方力申參演《風雨桃花鎮》。

幸好Stephy與《男排女將》中的蔣家瑜不同，她甚少鑽牛角尖，靠住慢慢自我調解，走出負面情緒，「係一個好好訓練，令我依家乜都唔怕。」

Stephy自言比《男排女將》中的蔣家瑜樂觀，靠住慢慢自我調解，走出負面情緒，「係一個好好訓練，令我依家乜都唔怕。」（影片截圖）

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做返「港女」 憑《空手道》一鳴驚人

時光飛轉，雖然Stephy在內地只有短短兩年，但她始終無法放下香港，滿懷對故鄉的熱愛，不介意片酬低，都決定要回家做返「港女」。回港後雖然有不少作品產出，但最令人對Stephy刮目相看的，必數是2017年與杜汶澤合作的《空手道》。Stephy一個華麗轉身，演活了鹹魚翻生、打破心魔而學懂接受失敗的平川真理，演技令人眼前一亮，更一舉入圍香港電影金像獎最佳女主角，以及奪下香港電影評論學會大獎最佳女演員獎。

之後她再憑《金都》、飾演尋回自由的中女張莉芳，第二次入圍香港電影金像獎最佳女主角，Stephy的努力終令觀眾對她改觀，被外界歸為實力派演員的一份子。

「幸運我出道得早！」

雖然Stephy演技和心態都不斷進步，令她成功踏上一線女星之位，但外界仍有批評認為，其實是王菲、陳慧琳、鄭秀文這些大星「退位」後，才令到演藝界的後輩上到位，Stephy不諱言自己事業上的成功的確有幸運因素。

「幸運係我出道得早。我出道嗰段時間，係我經歷過輝煌嘅時候，賣碟都仲可以有幾萬隻白金唱片，電影業都仲係好好，同埋我慶幸經歷過菲林年代。我係慶幸過自己經歷過嗰段時間。我早入行係我累積到經驗，我成日都覺得經驗勝過一切嘅，尤其是喺呢一行。所以能夠到今時今日呢個位置，我自己又唔係話好在意個位置，我好務實嘅講真，我係真係好開心自己可以做到自己真係鍾意嘅嘢。」

Stephy不諱言自己事業的成功的確有幸運因素。（梁碧玲 攝）

榮升演藝界前輩的Stephy，近來她在《男排女將》中與男子組合MIRROR及ERROR合作，問她如何點評這一批新晉演員，Stephy還是對新人比較寬容的，「講真我覺得佢哋都幾好」。

如要從中挑出幾位印象深刻的新人，她則點名讚賞MIRROR的Ian（陳卓賢）以及ERROR的肥仔（梁業），「Ian啦，可能佢兼顧嘅嘢少啲啦，因為佢識打排球，唔需要再學打排球，只顧住演好佢嘅戲。（同埋）佢有佢嘅一個氣質喺度，個氣質係令人幾舒服，同埋唔會緊張。其他人一開始就可能會好緊張，但Ian從頭到尾就好似好從容咁。」而她喜歡肥仔的原因則是他「天生搞笑」。看着「阿寶」Stephy終於「升level」帶住新人拍戲，感覺都頗新鮮。

Stephy在新戲與新晉組合MIRROR及ERROR合作，她特別欣賞Ian和肥仔。（《男排女將》劇照）

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