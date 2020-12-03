狼殿下｜李沁獲封為「吻戲道具」　盤點劇中10大嘴咀場面

由王大陸、李沁、辛芷蕾、肖戰、郭書瑤和林佑威等人主演的內地劇集《狼殿下》早前在11月19日突擊上線，而且更一口氣將49集全數上架，追劇追到觀眾喘晒氣！在短短三星期內，單平台的播放量已經超過3億，討論度亦非常之高。

李沁近年在內地人氣極高，除了《狼殿下》之外，早前的《慶餘年》、《錦繡南歌》亦有參演，而且演出亮眼，加上顏值夠高號稱「零死角」，李沁深受觀眾愛載。（劇照）

或者因為觀眾一口氣看的集數較多，發現此劇的吻戲數量多得誇張，單計女主角李沁與男主角王大陸或肖戰的吻戲就已經起碼10次，而且每次的方式亦不盡相同，意境十足令觀眾欣賞得多而不膩。而近日亦有網民非常用心，將李沁在劇中的吻戲場面盡數收錄，整合後一度在網上瘋傳成為熱議話題，李沁亦因此獲封為「吻戲道具」。而部分網民更將之引申聯想，為李沁命名各場吻戲，例如之前王大陸吻到李沁歪嘴的一場，就被網民封之為「霸氣拔火罐吻」，同時也向能夠將吻戲描寫得出神入化的編劇們玫敬！

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