《潛行凶間》女星Ellen Page宣布變性　改名Elliot Page老婆支持

曾參演《潛行凶間》(Inception)、Netflix大熱作品《雨傘學院》(The Umbrella Academy)、《Juno少女孕記》(Juno)的加拿大女星Elliot Page(Ellen Page)早年承認自己是同性戀後,於香港時間深夜(2/12)在Instagram宣布變性,改名做Elliot Page,「Hi friends, I want to share with you that I am trans, my pronouns are he/they and my name is Elliot.」 她稱難以用言語形容這不平凡的感覺,我終於能真正愛自己並追求真正自我,「I can’t begin to express how remarkable it feels to finally love who I am enough to pursue my authentic self.」

曾參演《潛行凶間》(Inception)的加拿大女星Elliot Page(Ellen Page)早年承認自己是同性戀後,於香港時間深夜(2/12)在Instagram突然宣布變性,改名做Elliot Page。(Getty Images)

Elliot Page續言,她非常愛身為變性者的自己,以及所有非異性戀者,最後鼓勵所有正身處逆境的非異性戀者者之餘,又提到自己會盡其所能讓這世界變得更好,「To all the trans people who deal with harassment, self-loathing, abuse, and the threat of violence every day: I see you, I love you, and I will do everything I can to change this world for the better,」而Elliot Page的老婆Emma Portner在他發聲明後亦表達支持:「love you so much elliot」。