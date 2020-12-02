網紅蘇淼淼認炫富惹賊人留意　「我想畀前男友睇到我過得好」

網紅蘇淼淼早前（24日）被三名持刀男子闖入單位搶劫，據知三名男子將蘇淼淼與六個月大的兒子和一名外傭綁在一起。蘇淼淼在IG透露三名賊人遺留了搶劫用的刀，亦曾動手打她的兒子，也說明懸賞200萬希望能捉拿他們歸案，更將入屋男子留下的「武器」拍下分享到IG限時動態。而賊人共劫去10個手袋、7隻手錶、一部手提電腦及2部手提電話，總值約360萬元。事後警方接獲報案到場了解，案件列作行劫。

接受《東張西望》訪問。（TVB）

近日TVB《東張西望》便到她家中採訪，蘇淼淼表示劫案發生在晚上11時，有人按門鐘，「當時工人抱住我個仔去開門，佢以為係我朋友所以就開咗門。我出到廳見到個男人㩒住工人個口，然後又整痛我BB，佢就喊，佢哋怕驚動鄰居便用力㩒住BB口和鼻，一入門口已經有打我BB。」

作為媽媽的蘇淼淼對於搶劫還要打她六個月大的兒子感到非常憤怒，「只係6個月大，畀佢打到塊面腫哂，眼都有瘀青。入到嚟我咩都畀你拎，冇做任何反抗，我覺得唔應該咁樣打我BB，都係求財，咁樣好冇道義。」

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

真係瘀晒：

自行鬆綁後，蘇淼淼便報警，警方隨即來到調查，蘇淼淼宣稱損失300多萬，但其實價值遠遠超過這數字，她估計約損失1100萬：「我當時話手袋、飾物、手錶畀人拎咗，我數唔到大概有幾多，然後佢哋就總計一條數出嚟，依家同佢哋更正返，我總共損失有900萬至1100萬。」

這宗劫案看似隨意搜尋目標，但蘇淼淼認為不是：「打劫前一日，我出街時候保安同我講話有三個男人講有速遞嚟，但我打唔到俾你，所以冇放佢哋入。我最嬲唔係話我損失咩財物，我覺得錢冇咗可以再搵，唔係話自己幾有錢，唔係要抄作咩，我唔會拎自已屋企人嚟玩，我自己出200萬懸紅搵呢班人出嚟，我係為咗我自己BB。」

另外有一班網民認為這宗劫案是源於蘇淼淼常常在IG高調炫富，引起賊人注意，她解釋目的是為了忘記前男友對她的傷害：「如果你問我，我係想畀佢睇到我過得好，我唔想畀人睇到我有幾受傷。你話教訓嘅話，我唔覺得在網上分享自己擁有啲乜係我嘅錯，但依家確實係Post完影響我家人，令我BB受傷，我覺得係我自己錯，始終暴露呢啲財物令人起到貪念，選擇我做目標。」

睇擊蘇淼淼更多照片！