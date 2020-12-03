劉嘉玲拍內地劇被批演技不合格　舞女角色竟演得似黑幫大佬？

著名作家張愛玲的小說《半生緣》曾多次翻拍成影視作品，而相隔15年後內地在2017年再次翻拍新版《半生緣》並改名為《情深緣起》，邀來蔣欣﹑劉嘉玲﹑鄭元暢主演，劇集近日開播成績卻不理想，除了被批選角出現嚴重問題之外，影后劉嘉玲的演技更令人失望，被批根本不適合拍電視劇。

《情深緣起》一開播引來不少吐嘈。（《情深緣起》微博圖片）

有看《半生緣》小說的觀眾都知道，在那個舊社會的年代好多人都是身不由己，而劉嘉玲飾演的顧曼璐就是為了養家而走去做舞女。在張愛玲的筆下顧曼璐是一位個性要強﹑脾氣暴躁的舞女，在劇中劉嘉玲亦有詮釋人物的特徵，但未知是否本身氣場強勁的關係，始終難以令觀眾有代入感，總感覺不到她有舞女Feel，反而給人感覺是「百樂門」的媽媽桑，有網友更笑指似黑幫大佬。

另外，在劇中為了競爭花魁的寶座，劉嘉玲更不惜以學生裝示人，綁起雙馬尾唱歌。靠外在的裝扮扮成一位20多歲的女人，可是她現時已經54歲，年齡距離相差甚多，在畫面上非常大違和感。

劉嘉玲扮少女太突兀。（影片截圖）

氣場強勁同人物角色有差異。（影片截圖）

除了外在條件令網友覺得她不符合人物之外，連她的演技都不合格。就好似近日播出一場重頭戲，她為了救妹妹顧曼楨（蔣欣）而動了胎不幸流產，在正常情況之下流產會使一個女人身體變弱，但她劉嘉玲呈現的方式是先躺在床上痛苦地呻吟，雙手不停向上抓說夢話，之後又好精神地坐起來大吼大叫，在她臉上同身上絲毫見不到「虛弱」的情緒，這一段演技狂受網友批評。大家紛紛留言道：「都在演甚麼」﹑「流產後一點都不虛弱」﹑「演得很爛」等，還嘲笑她鼻孔太大完全出戲，演技退步令人難以想像她是影后級人馬，認為她不適合拍電視劇似乎只專注在電影上就好。

流產戲引來許多批評。（影片截圖）

除了流產戲令大家看到突兀之外，在劇中飾演劉嘉玲母親的吳冕現年61歲，同劉嘉玲只相差7歲而已，這一對母女亦看到大家好尷尬。另外，蔣欣的年齡同外形亦難以符合顧曼楨柔弱的特徵，有網友嘲笑她高大力量感滿滿，絕對可以打倒一位大男人。

二人只相差7歲。（影片截圖）

劇集因為選角出現問題，變了中年版的《半生緣》，而且主演劉嘉玲﹑鄭元暢﹑蔣欣都是原音播出，在沒有經過配音之下聲音處理亦出現問題。事關港台腔太嚴重，沒有達到統一性，所以劇集口碑不佳在豆瓣只有3.3分而已。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

觀眾認為選角出現了嚴重問題。（《情深緣起》微博圖片）