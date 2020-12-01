印尼美魔女嫲嫲少女感滿滿　愛跳舞身材好完全唔似53歲

對於「美魔女」這個標籤，大家的既定印象都是皮膚緊緻﹑肌膚狀況佳﹑身形纖瘦等，根本看不出是一位年紀大的女人，而圈中代表則非羅霖莫屬。現年55歲的她保養得宜，最近還升級做人奶奶，讓她有「美魔奶奶」的稱號。

不過，在印尼雅加達有一位媽媽級網紅Puspa Dewi比羅霖還來得厲害，在她臉上根本看不出歲月的痕跡，現年只有53歲的她不久前還升級做人嫲嫲，讓許多網友吃驚。

羅霖最近升級做人奶奶。（羅霖微博圖片）

現年53歲的Puspa Dewi皮膚白皙又緊緻，而且在她臉上根本看不出有任何皺紋，身材方面她四肢纖瘦均勻，還擁有馬甲線非常Fit，整體外形完全不輸年輕女性。因為外形似足年輕人的關係，許多時候她同兒子去街都容易被人誤會是情侶，讓她哭笑不得。

Puspa Dewi外形年輕，同兒子在一起的時候經常被誤會是情侶。（puspadewihc＠Ig）

Puspa Dewi今年53歲育有兩名兒子，大兒子亦已經24歲不久前還娶妻生子，讓Puspa Dewi瞬間多了一個身份就是做人嫲嫲。眼見她在instagram不時上載同孫兒互動的照片，乍看之下讓許多人誤以為孫兒就是她的兒子，整個畫面根本沒有和感。而樂於同大家分享日常點滴的她，日前還上貼一張27年前同老公的合照，對比之下老公的模樣年邁了不少，而Puspa Dewi的變化根本不大，還比年輕時更年輕，狀態非常好。

Puspa Dewi比起從前還年輕。（puspadewihc＠Ig）

能擁有如此凍齡的美貌同纖瘦的身材，Puspa Dewi全是靠運動同飲食維持。見她運動量非常大，除了健身之外還有跑步，就連跳舞都難不到她。見她跳舞的片段左扭扭右扭扭整個人活力四射，猶如韓國女團般自信十足。在飲食方面見她食得清淡有營養，雙重加持下令她年輕不少，所以話世界上沒有醜女人，只有懶女人，這一句經典名言講得實在有道理。

全靠運動維持好身材。（puspadewihc＠Ig﹑影片截圖）