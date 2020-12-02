廖慧儀前男友Sam疑為情自殺　林作又借題發揮：去他X的所有前度

落選港姐廖慧儀前男友Sam疑為情所困，今日（2/12）於油麻地墮樓身亡，終年27歲，其妹亦於Sam的Instagram確認死訊。林作在這個時候，在社交網站轉貼新聞，並指自己會出書幫大家解決情困。

廖慧儀曾形容前男友是「恐怖情人」 孔德賢被指做第三者IG遭洗版

廖慧儀前男友Sam疑為情自殺 力數「狂野空姐」因性格惹出的是非

廖慧儀和Sam曾經很恩愛。（Instagram：@samcheungkc）

點擊下圖逐格睇Sam原post以及廖慧儀之前與網民罵戰的留言：

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喜歡「借題發揮」的裕美男友林作亦有在社交網站轉貼新聞，指自己亦曾受情傷困擾：「兩年多前，我曾經飽受分手後的情緒困擾，做了很多傻事。我在認真研究了分手學後走了出來，並立志幫助很多不懂得面對分手的人。在過去一段時間依靠 #林作感情問題診所 服務成功幫助了不少人。」

而林作又指自己會出書專講分手這個話題：「我再次承諾，會在儘（盡）快的未來推出 《林作分手攻略》一書。希望到時能夠幫到受情困的大家。」另外，他又指爆粗大鬧所有前度：「記住，為了和你分手的對方而難過，不值得。去他X的所有前度。每一個前度都只是一個錯誤，沒什麼好珍惜的。」未知是否包括舊愛「十優港姐」麥明詩。

林作轉貼Sam自殺新聞，指自己兩年前亦曾歷情傷。（Facebook/@林作）

麥明詩早前IG回應撻着30歲飛機師傳聞：

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求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

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利民會《即時通》：35122626

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