四川甜野男孩丁真爆紅無意出道太可惜？經理人：不紅也可以做導遊

藏族男孩丁真忽然成了「年度現象級網紅」，在滿屏的丁真背後，筆者看見的是更多年輕人為之付出的努力——沒想到丁真爆紅的路數是這樣。

先是因為一個淳樸笑顏的視頻意外刷屏，接著不到一天時間，「丁真黑歷史」再度成為熱門話題。本以為這又是一個被圍觀、被消費，最後曇花一現的網紅範本，結果風頭一轉，他迅速被國企「收編」，成了家鄉旅遊大使。

內地攝影師胡波偶遇四川藏族男孩丁真，並拍片在抖音Share，片中丁真對著鏡頭靦腆一笑。這段影片於短短兩天內登上抖音熱搜榜，令網友一秒被圈粉，留言直呼是「黑皮小帥哥」、「又甜又野」，話題爆紅後更快速擴散到微博，擠進微博熱搜榜內，帶來破四億的驚人瀏覽量（抖音截圖）

直到第一條宣傳片再度引爆網路。巨大流量面前，引得四川和西藏線上打架，又掀起了一波各大城市官微令人哄笑的「搶人」熱潮。前天，央視下場用整整12分鐘來報導丁真，連外交部發言人華春瑩都連出3條Twitter，親自為這個藏族小伙子站台。

+ 9 + 9 + 9

一波又一波的熱度，堪稱今年官方最強行銷組合拳，除了齊心帶動全國旅遊宣傳，更是將丁真背後海拔4000米的家鄉小縣城推到眾人面前——10天時間，理塘搜索量猛增620%，甘孜機票預訂上漲20%，旅遊熱度遠超北上廣。

就當丁真爆紅之後，大家又憂慮起過度娛樂化問題，「年度最強經紀人」的理塘文旅總經理杜冬冬直接發聲，為了保護好丁真，目前暫拒一切選秀、一切綜藝邀請。

有人說一開始認為理塘幸運得到丁真，後來又覺得是丁真幸運地生在理塘。這可能是我今年聽到關於草根網紅最好的故事了。

外交部發言人華春瑩三次在Twitter share丁真的事跡，連日本電視台都有報導：

被官方熱捧的網紅

20歲的丁真走紅，你不會覺得詫異。就算一開始能躲過微博、抖音上瘋狂刷屏的「甜野男孩」洗腦笑容，接下來也很難不被理塘旅遊宣傳片擊中。視頻中，藏族少年騎著白馬在草原上馳騁，他說，外面的世界很大，但我還是最愛我的家鄉。

很多人正是被這一幕打動了。一個令人嚮往的純淨、保持本真的世界，是丁真的世界，也是真實美麗的甘孜。順著熱度，「以為丁真住在西藏」的話題成為微博熱搜，不少人都誤以為藏族小伙子丁真在西藏。

靚人靚景，加埋「外面的世界很大，但我還是最愛我的家鄉」一句成功打動人心！按圖即睇丁真為理塘旅遊拍攝的宣傳片《丁真的世界》：

+ 12 + 12 + 12

之後四川文旅等官微便開始暗暗較勁，不僅發起話題「其實丁真住在四川」，還讓丁真連夜提筆，曬出：「家在四川」四個大字。但仍沒阻止西藏繼續「蹭流量」。丁真曾在採訪中表示，最想去的地方是拉薩， 《西藏日報》更明目張膽地隔空邀請：「我們在西藏等你。」

這場battle直接吸引各大城市加入一場亂鬥。全國各地齊心邀請丁真去遊玩，雲南、山東、湖北等，紛紛曬出各地旅遊資源。有強行跟四川觀察主持人套近乎的、有看熱鬧，不嫌事大還想趁機撿漏的、還有搬出文物，強行認親戚的，被人笑稱陝西文旅簡直是連夜打電話找丁真。

甚至不少人開始幫家鄉P圖，逼得丁真都不得不再次抱著四川標誌性熊貓，呼喊大家不要再p了——而結果當然是網友們p得更狠了。

甚至不少人開始幫家鄉P圖，逼得丁真都不得不再次抱著四川標誌性熊貓，呼喊大家不要再p了——而結果當然是網友們p得更狠了（微博＠丁真）

這場大亂鬥，最新的一集上演到：四川乾脆直接製作了一曲rap battle，將城市旅遊景點直接唱到歌裡。截至昨天，「全國各地都在邀請丁真」的微博話題閱讀量已達5.8億次，堪稱「史上最和諧打架現場」。

這場表面的亂鬥，不僅讓丁真人氣暴漲，最大的贏家還是四川甘孜。據去哪兒網資料顯示，自11月16日起，前去甘孜的訂單量同比去年增長近2成，17日單日預訂量較去年同期增長90%，酒店預定量也較去年同期增長111%。不僅旅遊火了，甚至售賣甘孜產品的電商平台也火了，連丁真佩戴的同款耳墜最高月銷量都達到865件。

丁真是我們唯一的牌

四川搶丁真，拋開行銷、打趣的成分，甘孜理塘是真的需要關注，需要流量。丁真的家鄉理塘是世界上海拔最高的城市之一，比西藏拉薩還高出500米。就像當地文旅總經理杜冬冬說的，之前無論怎麼宣傳，搜索理塘永遠都和高反、缺氧聯繫在一起，很多遊客一看就勸退了。

在丁真出現前，這個小縣城最大旅遊IP還要靠300多年前，反復熱炒的倉央嘉措（第六世達賴喇嘛）。你可能想像不到，旅遊業對理塘究竟有多重要。

在丁真出現前，這個小縣城最大旅遊IP還要靠300多年前，反復熱炒的倉央嘉措（第六世達賴喇嘛）。你可能想像不到，旅遊業對理塘究竟有多重要（《丁真的世界》影片截圖）

今年2月份才脫貧的理塘縣，2000年，農村總人口的96.75%還處於絕對貧困狀態。受制於偏遠且高海拔的自然環境，縣城總共只有3家工業企業。唯一一家礦業公司，採礦資源品質還在持續下降。為了脫貧理塘縣做過很多努力，僅僅是今年，就舉辦過「最美康巴漢子」等多個活動，但水花都不高，沒有引起關注。

丁真爆紅後，很多人會擔心他會被行銷過度，成為工業娛樂化的犧牲品。接受封面新聞採訪時，其實杜冬冬表現得更焦慮，像是一個大家長：「會擔心過度消費會毀了孩子，對丁真、對理塘都不好，但也擔心拒絕這個、拒絕那個，錯過了大家對丁真的熱情，對理塘的熱情。」

帶著種種擔心，他還是替丁真暫時拒絕了所有綜藝活動、選秀節目。他知道這個從小跑在馬背上的少年，最吸引人的地方就是一份純樸、自然，全部源於他生活的那個世界。

「對選秀公司丁真可能只是一張牌，但對於整個理塘旅遊業而言這是唯一的一張牌。」丁真簽約的理塘文旅公司是理塘縣國資委下屬國有公司，每個月工資3500元，有五險一金。除了工資，他的直播和廣告收入，公司都不會參與分成。

杜冬冬眼中，丁真並不是一個工具人。作為公司正式員工，他會接受系統培訓，學習中文、學習辦公軟體，學習發微博。而在理塘做旅遊大使，丁真需要拍視頻，做導遊，擔任9個微型博物館，包括倉央嘉措博物館的導遊和解說員。

杜冬冬很清醒，也知道網紅的生命週期很短。他甚至替丁真做好了準備：「我們有信心把孩子培養成，他不紅了甚至可以做講解員，可以去做導遊。」正是因為把丁真和理塘旅遊的共同成長都看作一份責任，這位最強經紀人才會思考如何保護和培養丁真，讓這份流量盡可能保持下去。

流量和熱度當然是種力量

接受新京報採訪時，杜冬冬一直感慨地稱，丁真是上天送給理塘的禮物，應該認真培養和呵護。但其實擁有像杜冬冬這樣頭腦冷靜、思想既開闊又會玩的地方年輕人，又何嘗不是理塘的幸運呢？

早在去年，理塘縣濯桑鄉下汝村書記任敏就成功聚焦媒體報導。因為工作時總是背著一個雙肩包，裝著檔材料、貧困戶的資訊資料等，所以她有了「背包書」的稱號。

這位92年的書記是在微博上被人熟知的。她會經常給一個大V博主介紹當地的風景，郵寄一些當地高原的特產，博主受感動，義務性地幫她做宣傳。曬出來的土特產有犛牛肉、雪菊、黑枸杞等等，不僅產品設計精美，完全不輸大城市的水準，還在網上打通了售貨管道，今年產品已經全部售空。

除了書記會「玩」，一位甘孜的同學，在豆瓣上發帖稱，甘孜上每個縣城都有融媒體，甚至還有自己的資訊app，方便每個藏民瞭解新聞。另外甘孜開展了網紅經濟，抖音上許多藏族網紅，都在為家鄉努力，為當地農民帶貨。

或許我們根本就不用擔心丁真的未來會如何，生活在這片土地之上，努力創新的人，遠比我們更懂互聯網規則，也更加珍惜、熱愛理塘。今年當丁真的宣傳片一火，甘孜旅遊便迅速發佈了門票全免政策，當地酒店5折和機票最低1折起的消息。

這樣的敏銳洞察與層層佈局，才最後讓理塘真正成為了備受矚目的旅行地。放眼望去，滿屏的「丁真」，我看到卻是這場現象級熱度背後，無數人對杜冬冬、任敏這樣熱愛腳下土地，並肯為之付出努力人的認同。希望像丁真這樣的網紅越來越多，真希望越來越多像理塘這樣美麗可愛的地方，能被發現、被用力稱讚。