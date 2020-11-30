四川藏族男丁真一夜爆紅　擔任形象大使冀宣傳理塘縣旅遊文化

四川省甘孜藏族自治州理塘縣的20歲藏族男子丁真，近日因一段不足10秒的短片意外爆紅。他擁有一頭黑亮頭髮、純真微笑以及清澈的雙眸，一夜爆紅後更收到選秀節目的邀約。不過，他並沒有選擇出道，而是簽約當地的旅遊公司，為博物館做講解，參與理塘縣的旅遊文化宣傳。

內地傳媒報道，攝影師原定去藏區尋找「世界高城的微笑」，但拍攝主角並非丁真，而是他的弟弟。不過，攝影師沒有等到主角，卻偶遇丁真，結果變成一場「美麗的意外」，丁真因此爆紅，獲得「甜野男孩」的稱號。

網路媒體《時差島》報道，丁真原名「丁真珍珠」，自出生起從沒有離開家鄉理塘，去過最遠的地方為距家3小時車程的理塘縣城，甚至四川甘孜州最著名的康定、稻城、亞丁都未曾去過。他表示，拉薩是自己最想去的地方，亦是其父母最想去朝聖的地方，而他最愛的小馬「珍珠」則是用父親最好的馬換回來。

丁真近日與四川省甘孜州理塘縣文旅體投資發展有限公司簽約，擔當形象大使。他未有了解「形象大使」一職的意思，直言「也許就是讓更多人知道甘孜理塘、來理塘玩吧」。他表示，不知道自己是如何「走紅」，但對於出名感到非常高興，因為可以做很多關於家鄉的宣傳工作。對於未來，他則稱首先要學習，希望能擔任公司安排的任務，並想繼續騎馬贏得冠軍。

丁真爆紅後，其家鄉四川甘孜州理塘縣亦走到聚光燈下。據介紹，理塘縣歷史悠久，文化底蘊豐厚，藏語稱理塘為「勒通」，意思為「如銅鏡般平坦純淨的草原」，所以理塘有「天空之城」之稱。

理塘縣有多個景點，其中勒通古鎮•千戶藏寨旅遊景區，是由13個藏寨共4000餘戶藏房集中而成的藏寨群落，遊客可體驗理塘的藏民俗文化。此外，格聶風景區、長青春科爾寺、毛埡大草原、珍藏有「格聶之心」的冷古寺等都是熱門景點。

內地旅遊平台攜程網周日（29日）的數據顯示，「理塘」熱度從本月20日起急升，搜索量在本月最後一周更急增620%。適逢四川甘孜藏族自治州成立70周年，從本月15日至明年2月1日期間，甘孜全州所有景區均免費入場。

（時差島／央視／紅星新聞）